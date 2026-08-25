Mladá žena zmizela během dovolené na Mallorce. Rodina ji hledá přímo na ostrově

Případ čtyřiadvacetileté Lisy B. z Německa, která zmizela během pobytu na Mallorce, vyvolává stále větší obavy její rodiny. Mladá žena odcestovala na oblíbený španělský ostrov společně se svým partnerem, jenže podle informací, které poskytli její blízcí, mělo během dovolené dojít k jejich rozchodu. Muž se následně vrátil zpět do Německa sám, zatímco Lisa na Mallorce zůstala. Poslední kontakt s rodinou proběhl 3. srpna. Od té doby o sobě nedala vědět a její mobilní telefon zůstává vypnutý. Právě náhlé přerušení kontaktu je pro příbuzné nezvyklé a postupně je přimělo k tomu, aby se do pátrání zapojili osobně.
Rodina proto odcestovala přímo na Mallorcu, kde se snaží získat jakoukoliv informaci, která by mohla pomoci zjistit, co se s mladou ženou stalo. Pátrání se soustředí především na Alcúdii a Palmu, tedy místa, se kterými je její pobyt na ostrově spojován. Informace o pohřešované ženě mezitím zveřejnila také španělská organizace SOS Desaparecidos. Podle zveřejněného popisu je Lisa vysoká přibližně 174 centimetrů, má štíhlou postavu, světlé vlasy a modré oči. Jedním z výrazných poznávacích znamení je tetování s nápisem I love my Chaos na noze, které by mohlo případným svědkům pomoci s její identifikací.
Po několika týdnech bez potvrzených zpráv se objevila informace, která rodině na chvíli přinesla novou naději. Podle jednoho z podnětů totiž měla Lisa skončit v nemocnici v Palmě. Příbuzní se proto vydali tuto stopu okamžitě prověřit. Na místě však zjistili, že se mladá Němka v nemocnici nenachází. Ani tato informace tedy k jejímu nalezení nevedla. Vedle toho se objevují zprávy od lidí, kteří tvrdí, že mohli pohřešovanou zahlédnout v Palmě, žádné z těchto svědectví však zatím nepřineslo spolehlivě potvrzenou stopu.
Okolnosti, za kterých Lisa na Mallorce zmizela, tak nadále zůstávají nejasné. Některá zahraniční média zveřejnila také další tvrzení a domněnky týkající se jejího osobního života nebo událostí předcházejících zmizení. Řada těchto informací však vychází pouze z tvrzení jednotlivých osob a nebyla nezávisle potvrzena, proto z nich v tuto chvíli nelze vyvozovat závěry o tom, co se s mladou ženou skutečně stalo. Podstatné zůstává, že od 3. srpna není její aktuální místo pobytu známé a pátrání pokračuje.
Případ se nyní dostal také do španělských médií a organizace zabývající se pohřešovanými osobami požádala veřejnost o spolupráci. Jakákoli ověřitelná informace o pohybu mladé Němky na Mallorce může být pro další pátrání důležitá. Podněty lze ve Španělsku předávat policii, Guardia Civil, tísňové lince nebo přímo organizaci SOS Desaparecidos. Rodina mezitím zůstává na ostrově a doufá, že se mezi množstvím informací a hlášení objeví stopa, která konečně přinese odpověď na otázku, kde se Lisa nachází.
Zdroje: bild.de, europapress.es, ultimahora.es, cronicabalear.es, krone.at