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Mladá žena zmizela během dovolené na Mallorce. Rodina ji hledá přímo na ostrově

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Dennívýzva
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Dovolená na oblíbeném španělském ostrově se pro rodinu čtyřiadvacetileté Lisy B. změnila v týdny nejistoty. Mladá Němka se od začátku srpna neozvala, její telefon je vypnutý a příbuzní se ji rozhodli hledat přímo na Mallorce. Naději přinesla zpráva o jejím možném pobytu v nemocnici, ani ta se však nepotvrdila.
Mladá žena zmizela během dovolené na Mallorce. Rodina ji hledá přímo na ostrově

Mladá žena zmizela během dovolené na Mallorce. Rodina ji hledá přímo na ostrově

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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