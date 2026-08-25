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Nevykynuté těsto může mít na svědomí nekvalitní droždí. Jeho použitelnost lze předem prověřit pomocí velmi jednoduchého testu

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Dennívýzva
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Kdyby nebylo kvasnic, chleba by byla pouze taková tvrdší palačinka, a stejně tak ostatní druhy pečiva. Proto jsou kvasnice důležitou přísadou.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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