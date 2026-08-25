Revoluce focení, mobil od Xiaomi jako zrcadlovka. Magnetický objektiv s clonou f/1,4 a skutečným rozostřením pozadí

Za „zrcadlovkou“ stojí konkrétní hardware: Xiaomi Modular Optical System, zkráceně MOS, je samostatný fotomodul s vlastním velkým snímačem a skutečnou optikou, který se magneticky připne na záda telefonu. Uvnitř je 100Mpx snímač typu Micro Four Thirds, tedy formát známý z bezzrcadlovek Olympus nebo Panasonic, a 35mm objektiv se světelností f/1,4. Modul nabízí autofokus, fyzický ostřicí prstenec, focení do RAW a přirozené rozostření pozadí, které nevzniká softwarovou maskou kolem obličeje, ale reálnou optikou, světelností objektivu a velikostí senzoru. Konstrukčně je to blíž kompaktní bezzrcadlovce než klasické zrcadlovce se zrcátkem, ale obrazový výsledek (hloubka ostrosti, práce se světlem, přirozené rozostření) toto přirovnání drží.
Jak funguje magnetický objektiv, který není jen předsádka
MOS není clip-on čočka z Aliexpressu. Je to uzavřený modul se senzorem, optikou a autofokusovým motorem uvnitř. Na zadní stranu telefonu se připíná přes magnetický kroužek doplněný o kovové vodicí kolíky, které zajistí přesné usazení při každém nasazení. Dojmy z vyzkoušení na MWC Barcelona 2025 popisují spoj jako silný a jistý, podobný MagSafe u iPhonů, byť konkrétní tahové hodnoty ani testy pádem Xiaomi nezveřejnilo.
Energii modul čerpá přímo z baterie telefonu, vlastní baterii nemá. Úložiště také ne. A právě tady začíná to, co dělá MOS zajímavějším než starší pokusy o externí kamery: data ze senzoru putují do telefonu přes technologii LaserLink, infračervený optický přenos, který podle Android Authority dosahuje rychlosti až 10 Gb/s. Xiaomi tvrdí, že zpoždění se měří v nanosekundách. Snímek se uloží rovnou do galerie telefonu, focení probíhá v nativní kamerové aplikaci a telefon obstarává veškeré zpracování přes svůj ISP a NPU. Modul dodá světlo a obraz, telefon mozek.
Clona f/1,4 a skutečné rozostření: proč je to víc než portrétní režim
Číslo f/1,4 znamená velmi světelný objektiv. Pro srovnání: hlavní kamera Xiaomi 15 Ultra má clonu f/1,63, jeho 70mm teleobjektiv f/1,8 a 100mm teleobjektiv f/2,6. MOS je světelnější než kterýkoli z nich. V praxi to znamená dvě věci: lepší předpoklady pro focení za šera a výrazně menší hloubku ostrosti.
A právě hloubka ostrosti je klíčový rozdíl oproti portrétnímu režimu v běžném mobilu. Když telefon s malým senzorem simuluje rozostření pozadí, algoritmicky odděluje subjekt od okolí a rozmazání dopočítává. Výsledek často chybuje kolem vlasů, brýlí nebo jemných hran. U MOS rozostření vzniká fyzicky, kombinací velkého 4/3 senzoru a světelné optiky. Redaktoři WIRED, kteří si modul na MWC vyzkoušeli, popisují bokeh jako přirozený a plynulý, bez artefaktů typických pro softwarovou simulaci. Prototyp navíc nabízel proměnnou clonu až do f/11 a sestavu šesti asférických čoček.
Co dělá konkurence a proč je Xiaomi jinde
Xiaomi není jediné, kdo se snaží mobilní fotografii posunout za hranice tenkého těla telefonu. Přístupy se ale zásadně liší:
- vivo u modelu X300 Ultra nabízí adaptér pro externí optiku a 2,35× teleobjektivový extender od Zeiss, rozšiřuje ale vestavěný fotoaparát telefonu, nepřesouvá mimo tělo samostatný velký senzor.
- HONOR v srpnu 2026 představil Robot Phone s plně motorizovaným tříosým gimbalem integrovaným přímo do telefonu, řeší stabilizaci, ne velikost senzoru.
- OPPO sází na vestavěné periskopické teleobjektivy, 200Mpx teleobjektiv Hasselblad a výpočetní zpracování; jeho starší koncept „Retractable Camera“ byl rovněž interním konceptem.
Xiaomi jako jediné přesouvá mimo telefon nejen optiku, ale i samotný snímač. Telefon se stává výpočetní základnou, ne fotoaparátem. Je to architektonicky nejradikálnější řešení a zároveň nejnáročnější na to, aby fungovalo jako spotřební produkt.
Kdy a za kolik? Tady revoluce naráží na realitu
Veřejný debut MOS proběhl 2. března 2025, kdy Xiaomi zveřejnilo oficiální video, a následně na MWC Barcelona 2025 (3.–6. března). V té době šlo výslovně o koncept. V únoru 2026 čínský tipster Digital Chat Station na Weibu naznačil, že se MOS blíží sériové výrobě, ale Xiaomi samo žádný oficiální termín uvedení ani cenu nezveřejnilo.
Na demonstraci běžel modul na upraveném Xiaomi 15 se speciálním magnetickým kroužkem. To znamená, že i když se Xiaomi 15 nebo Xiaomi 15 Ultra v Česku běžně prodávají, kompatibilita běžně prodávaných kusů s MOS potvrzená není. Xiaomi přitom na českém trhu už fotopříslušenství testuje, u řady 15 nabízelo Photography Kit Legend Edition. MOS by tedy nebyl první fotodoplněk značky, ale technologicky nesrovnatelně ambicióznější.
Pro český trh platí jednoduchá rovnice: pokud MOS dorazí do sériové výroby, pravděpodobně zamíří nejdřív na čínský trh. Globální dostupnost, natož česká, zůstává otevřená.
Revoluce architektury, ne hotový produkt
Největší průlom MOS nespočívá v tom, že by mobil definitivně nahradil foťák. Spočívá v myšlence, že velký senzor a skutečná optika mohou být poprvé volitelným doplňkem: připnete je, když je potřebujete, a zbytek dne máte v kapse tenký telefon. Fyzika obrazu je reálná, workflow funguje, bokeh není simulace. Chybí poslední krok: cenovka, krabička v obchodě a seznam telefonů, na které to nasadíte.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman