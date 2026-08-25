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„V Liberci se bál, aby někoho netrefil." Trenér Slavie popsal, co jeho útočníka svazovalo

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V Liberci se Tomáš Chorý soubojům vyhýbal a týmu k ničemu nebyl. Před vršovickým derby si s ním proto realizační štáb Slavie sedl. Reprezentační útočník naskočil ze střídačky, dostal sešívané do vedení 2:1 a Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro deník Sport pak vysvětlil, co mu vzkázal.
„V Liberci se bál, aby někoho netrefil." Trenér Slavie popsal, co jeho útočníka svazovalo

„V Liberci se bál, aby někoho netrefil." Trenér Slavie popsal, co jeho útočníka svazovalo

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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