Tvrdík by v Lize mistrů bral Como a Manchester United. Tipl si i počet získaných bodů

- Ankety se zúčastnili zástupci klubu, bývalí hráči, novináři i fanoušci
- Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík by bral Como a Manchester United
- Nejnižší bodový tip zněl na pět bodů, nejvyšší na jedenáct
- Hlavní fáze začíná mezi 8. a 10. zářím, finále se hraje 5. června 2027 v Madridu
- V minulém ročníku Slavia v elitní společnosti nebodovala podle svých představ
Prázdná místa na mapě v muzeu
Nejoriginálnější odpověď přišla hned od prvního oslovného. Generální ředitel klubu Martin Říha nezmínil taktiku ani atraktivitu, ale vitrínu.
„V rámci muzea si mohou návštěvníci prohlédnout mapu s logy klubů, se kterými se Slavia v historii utkala v evropských pohárech. Budu rád, když na ní postupně přibudou i některá velká jména, která tam zatím chybějí," uvedl a jmenoval Real Madrid, Manchester United a Liverpool.
Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík byl konkrétnější a věcnější. Přál by si Como a Manchester United, žádnému soupeři se prý vyhýbat nechce. Jeho odpověď na třetí otázku ovšem stojí za pozornost. Zatímco okolí klubu sní, muž, který drží klíče od rozpočtu, řekl střízlivě, že by rád alespoň pět bodů.
Kritérium, které rozhodlo
Zajímavé je, co v anketě fungovalo jako hlavní filtr. Nešlo o sílu soupeře, ale o jeho novost.
Bývalý slávistický útočník David Kalivoda by uvítal Real Madrid, PSG, Neapol, Celtic nebo Manchester United, tedy jméno, které si podle něj přeje i trenér Jindřich Trpišovský. Vyhnout by se naopak chtěl klubům, které v Edenu už byly. „Bylo by dobré se vyhnout týmům, které jsme měli možnost už ve vzájemném souboji vidět," poznamenal a vyjmenoval Arsenal, Barcelonu, AS Řím, Inter, Dortmund, Feyenoord a Lille.
Stejnou logiku použil komentátor Nova Sportu Michal Jinoch i Osobnost Deníku Petr Alexa. Oba by se vyhnuli Barceloně a Arsenalu, protože v Praze nedávno hráli. Podcaster Franz Vosecký odpověděl nejúsporněji ze všech. „Už ne Barcelonu."
Dvakrát Mourinho a jedno turecké veto
Jméno, které se v anketě objevilo opakovaně, přitom není klub, ale trenér. José Mourinho vede od léta Real Madrid a část oslovených ho chce vidět v Edenu.
„Myslím si, že by do Česka mohl zase zavítat Mourinho," prohlásil Jinoch. „S Realem bude letos asi zábava, tak proč se na něj nepodívat v Praze." Portugalec se v Edenu představil naposledy jako kouč Fenerbahce.
Reportér Deníku Martin Rumler přidal jediné veto zeměpisného rázu. Nechce Arsenal, Inter, a jak dodal, ani žádné Turecko. Petr Alexa zase odmítá dlouhé přesuny.
Pět versus jedenáct
Nejostřejší rozpor ale nepřinesla jména, nýbrž čísla. Kalivoda, Milan Škoda i Jinoch tipují devět bodů, Vosecký minimálně devět a nadhodil i jedenáct. Rumler věří v sedm, Alexa v šest. Tvrdík zůstal u pěti a Říha se do odhadu vůbec nepustil, omezil se na přání, aby Slavia atakovala postup.
Rozdíl mezi vedením klubu a jeho okolím tedy činí šest bodů. Kdo se strefil, bude jasné 27. ledna 2027, kdy hlavní fáze končí.
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