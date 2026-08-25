Počasí v září dostává jasnější obrysy: Meteorologové mají dobrou zprávu, druhá už tolik nepotěší

Léto letos ukázalo svou drsnější tvář. Vysoké teploty a dlouhé období bez výraznějších srážek vysušily půdu a na některých místech výrazně zhoršily podmínky také pro houby. S koncem srpna se ale charakter počasí mění. Český hydrometeorologický ústav očekává návrat k hodnotám, které jsou pro závěr léta a začátek podzimu podstatně běžnější. Kdo už má tropických dnů dost, může proto současný výhled brát jako dobrou zprávu.
Teploty se vrátí blíž k normálu
Výrazné ochlazení má být patrné už během posledního srpnového týdne, který by podle měsíčního výhledu mohl být nejchladnější částí sledovaného období. Denní maxima se mají nejčastěji držet lehce nad hranicí 20 stupňů, zatímco v noci mohou teploty klesat přibližně k 10 až 13 stupňům. Po velmi teplých týdnech tak bude rozdíl citelný především ráno a večer.
Začátek září následně přinese mírné oteplení. Neznamená to však automaticky návrat vyčerpávajících veder. ČHMÚ počítá v první polovině měsíce převážně s průměrnými až lehce nadprůměrnými teplotami. Týdenní průměry denních maxim by se měly pohybovat zhruba mezi 19 a 24 °C. S postupujícím zářím už navíc bude stále více znát zkracující se den a chladnější noci, během nichž mohou teploty klesat i pod 10 stupňů.
Pro běžný život je to poměrně příznivý scénář. Přes den by stále mělo být dostatečně teplo na výlety, práci na zahradě nebo posezení venku, zároveň už ale nebude nutné přizpůsobovat celý den extrémním vedrům.
S deštěm už předpověď tak příznivá není
Zatímco teplotní část výhledu přináší určitou úlevu, množství srážek zůstává slabším místem celé předpovědi. Déšť, který dorazil po delším suchém období, může půdě krátkodobě pomoci, v následujících týdnech ale meteorologové nečekají žádné plošné a dlouhodobé deštivé období.
V prvních zářijových týdnech se mají srážkové úhrny pohybovat kolem běžných až podprůměrných hodnot. Týdně může podle výhledu spadnout přibližně kolem 10 milimetrů vody. Pro krajinu, která za sebou má dlouhé období sucha, to nemusí být dostatečné množství na výraznější doplnění vláhy. Navíc bude velmi záležet na konkrétní oblasti. Letní přeháňky a bouřky totiž mohou přinést vydatný déšť do jedné části regionu, zatímco o několik kilometrů dál téměř nezaprší.
Houbaři zatím důvod k velkému optimismu nemají
Právě nedostatek vláhy může komplikovat začátek hlavní houbařské sezony. Samotné nižší teploty houbám nestačí. Pro jejich růst je zásadní především dostatečně vlhká půda a kombinace vhodné teploty s pravidelnými srážkami.
Aktuální mapa pravděpodobnosti růstu hub ukazuje na většině území republiky nízkou, místy dokonce velmi nízkou šanci na jejich výraznější výskyt. Lépe jsou na tom pouze některé lokality, například části horských nebo příhraničních oblastí. Situace se samozřejmě může po vydatnějším místním dešti poměrně rychle změnit, plošný nástup bohaté houbařské sezony ale současný výhled zatím neslibuje.
Houbaři tak budou muset ještě více než jindy sledovat, kde skutečně zapršelo. Rozdíly mezi jednotlivými regiony mohou být velké a les, který zůstane několik týdnů téměř bez vody, bude reagovat úplně jinak než oblast zasažená opakovanými přeháňkami.
Začátek podzimu má být klidnější než závěr léta
Dosavadní výhled tedy přináší dvě poměrně rozdílné zprávy. Extrémní vedra by měla ustoupit a první polovina září se z pohledu teplot vrátí k podstatně běžnějším hodnotám. To bude po letošních horkých epizodách pro mnoho lidí vítaná změna.
Méně příznivě vypadá pokračující nedostatek výraznějších srážek. Pro vyschlou krajinu i houbaře by bylo potřeba více pravidelného deště, nikoliv pouze několik lokálních přeháněk. Zářijové počasí tak může být příjemné pro běžné fungování venku, na košíky plné hub si ale možná bude potřeba ještě počkat.
Zdroje: tn.nova.cz, chmi.cz