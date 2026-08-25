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Do Ledničko, vyprávěj dorazí hvězdy Ulice, slavní zpěváci, dabéři z Přátel i partnerky kuchařů

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Nova spouští novou sérii oblíbené kulinářské show Ledničko, vyprávěj! Přemek Forejt a Jan Punčochář budou muset improvizovat s hodně zvláštními surovinami.
Ledničko, vyprávěj!

Ledničko, vyprávěj!

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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