Do Ledničko, vyprávěj dorazí hvězdy Ulice, slavní zpěváci, dabéři z Přátel i partnerky kuchařů

Ledničko, vyprávěj!, FOTO: Distr. TV Nova Ledničko, vyprávěj!, FOTO: Distr. TV Nova Ledničko, vyprávěj!, FOTO: Distr. TV Nova Ledničko, vyprávěj!, FOTO: Distr. TV Nova Ledničko, vyprávěj!, FOTO: Distr. TV Nova Ledničko, vyprávěj!, FOTO: Distr. TV Nova
Televizní diváci se dočkají další dávky neobvyklých kulinářských výzev a zábavného soupeření v kuchyni. Oblíbený pořad Ledničko, vyprávěj! zahajuje na obrazovkách televize Nova novou sérii s premiérovými epizodami. Do kuchařského ringu se opět postaví Přemek Forejt a Jan Punčochář a pokusí se vybojovat prestižní Řád červené ledničky. Nečekané kombinace a dabéři Přátel
Průvodkyní pořadem zůstává Veronika Beskydiarová, známá jako Besky. Do studia si každý týden pozve hned dvě známé osobnosti, které nepřijdou s prázdnou. Hosté sami vybírají suroviny, s nimiž se pak musí oba zkušení kuchaři poprat. Vznikají tak občas hodně nečekané kulinářské situace a profesionálové jsou nuceni improvizovat i se surovinami, které by si běžně do své vlastní kuchyně rozhodně nepořídili.
Hned první epizoda se ponese v hudebním duchu a před kamerami se objeví Michal David s Heidi Janků. Dvojice vybrala kachnu a zakysanou smetanu a z jejich volby nakonec vznikne takzvaný Kachní discopříběh. Zajímavou atmosféru slibuje také díl, ve kterém se potkají hlasy z legendárního seriálu Přátelé. Daniel Rous a Miriam Chytilová, kteří namluvili oblíbené postavy Rosse a Rachel, dorazí do pořadu s povidly a bramborami. Úkolem pro kuchaře bude spojit tyto tradiční, ale poněkud odlišné ingredience do lahodného chodu.
Kobylky a manželky slavných kuchařů
Velmi netradiční výzvu přinesou do kuchařského klání Pastoral Brothers. Evangelická dvojice Karel Müller a Jakub Helebrant postaví kuchaře před vskutku obtížný úkol v podobě vína a jedlých kobylek. Mistři vařečky dostanou za úkol z tohoto podivného spojení vykouzlit neotřelý a chutný dezert. Mezi dalšími představenými surovinami, které potrápí fantazii kuchařů v průběhu série, se objeví například hovězí vemínko, kanec, červená řepa nebo drahý humr.
Nové epizody podle moderátorky slibují mnohem osobnější přístup a poodhalí také pohled do rodinného života obou soutěžících kuchařů.
„Víc se mluví o vztahu k jídlu, o tom, co pro nás znamená domov. Přála bych si, aby si diváci odnesli odvahu otevřít vlastní ledničku jinak, jako prostor možností a kombinací,“ vysvětlila Veronika Beskydiarová.
Pikantní detaily ze soukromí slavných porotců propálí v jedné z epizod přímo jejich partnerky. Eva Burešová a Veronika Punčochářová promluví o tom, jak to vypadá v jejich domácí kuchyni a jestli se mistři kuchaři umí stejně ohánět u sporáku i při vaření obyčejného oběda pro rodinu. V pořadu se postupně představí i další hvězdní hosté, mezi kterými nebudou chybět Ondřej Brzobohatý, Andrea Bezděková, Václav Matějovský nebo Miluše Šplechtová.
Ledničko, vyprávěj! startuje na TV
Nova
v neděli 30. srpna v 11:00.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).