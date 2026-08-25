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Klay Thompson už nemusí být hvězda Warriors. Vedle Giannise může mít největší cenu tím, že ho obránci pořád musí bránit jako hvězdu

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Miami Heat podepsali Klaye Thompsona na dvouletou smlouvu kolem 13 milionů dolarů. Vedle Giannise Antetokounmpa může jeho střelba vytvořit přesně prostor, který Heat potřebují.
Klay Thompson (31) z týmu Dallas Mavericks přihrává míč, zatímco LeBron James (23) z týmu Los Angeles Lakers brání během zápasu základní části NBA: Basketball Herren, USA. 12. února 2026

Klay Thompson (31) z týmu Dallas Mavericks přihrává míč, zatímco LeBron James (23) z týmu Los Angeles Lakers brání během zápasu základní části NBA: Basketball Herren, USA. 12. února 2026

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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