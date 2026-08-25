Klay Thompson už nemusí být hvězda Warriors. Vedle Giannise může mít největší cenu tím, že ho obránci pořád musí bránit jako hvězdu

Miami Heat získali Klaye Thompsona za částku, která by před několika lety působila téměř absurdně. Po vykoupení posledního roku smlouvy v Dallasu se šestatřicetiletý čtyřnásobný šampion dohodl podle dostupných zpráv na dvouletém kontraktu za necelých 13 milionů dolarů.
Minulou sezonu dával 11,7 bodu na zápas a z trojkové vzdálenosti střílel s úspěšností 38,3 procenta. Jeho 2 899 proměněných trojek ho drží na čtvrtém místě historického pořadí NBA.
Miami přitom v létě získalo Giannise Antetokounmpa. A právě vedle něj začíná Thompsonův podpis dávat větší smysl, než naznačuje samotných 11,7 bodu. Heat nepotřebují, aby se Klay vrátil do roku 2016. Potřebují jen, aby obránci soupeře stále věřili, že nechat ho na dvě sekundy samotného je špatný nápad.
Největší hodnota střelce někdy vzniká ještě předtím, než dostane míč
Basketbalová analytika pro to používá výraz „gravity“, ale základní princip je velmi jednoduchý. Pokud stojí Thompson za trojkovou čárou v rohu nebo se pohybuje kolem clony, jeho obránce se od něj nemůže beztrestně vzdálit.
A právě tento jeden člověk pak chybí někde jinde.
U Giannise je to mimořádně důležité. Antetokounmpo je nejničivější ve chvíli, kdy se rozběhne směrem k obroučce a obrana musí rozhodnout, zda ho zastaví jedním hráčem, nebo pošle pomoc ze strany. Pokud pomoc přijde od Thompsona, míč může zamířit k jednomu z nejslavnějších střelců historie. Pokud nepřijde, Giannis dostává větší prostor k zakončení.
Thompson tedy nemusí vytvořit ani jeden driblink, aby změnil geometrii útoku Miami.
Stačí, že soupeř zná jeho jméno a stále respektuje jeho střelu.
VIDEO Miami nepotřebuje nakupovat jeho minulost
Tady bývá u veteránů největší chyba. Klub podepíše slavné jméno a fanoušci okamžitě začnou porovnávat současnou verzi s nejlepším obdobím kariéry.
Takový Thompson už neexistuje.
V Golden State dokázal kombinovat elitní střelbu s obranou nejlepších perimetrových hráčů soupeře, vydržel obrovské množství pohybu bez míče a současně byl druhým nebo třetím hlavním střelcem týmu. Dvě těžká zranění, věk a tisíce odehraných minut logicky změnily jeho fyzické možnosti.
Miami ale za necelých 13 milionů dolarů nepotřebuje koupit kompletního starého Klaya.
Potřebuje koupit
to, co z něj stále zbylo na elitní úrovni.
A 38,3 procenta za tři v minulé sezoně ukazuje, že střelba mezi tyto věci pořád patří.
Jeho role může být menší a zároveň čistší
Ve Warriors měl Thompson dlouhá léta status hvězdy. V Dallasu už musel přijmout jiný kontext a teď v Miami může dojít změna ještě dál.
Nemusí dostávat dvacet střel. Nemusí vést druhou sestavu. Nemusí vytvářet útok jeden na jednoho a už vůbec nemusí každý večer bránit nejrychlejšího guarda soupeře.
Jeho úkol může být překvapivě jednoduchý: neustále měnit místo, využít první náznak volného prostoru a trestat každý okamžik, kdy obrana přesune pozornost na Giannise.
Taková role bývá pro stárnoucího střelce výhodná i energeticky. Místo potřeby vytvářet výhodu s míčem využívá výhodu, kterou vytvoří někdo jiný.
A Miami má nyní jednoho z nejlepších tvůrců takových situací v celé NBA.
Obránce bude Thompsona respektovat i ve večer, kdy dá šest bodů
To je na jeho příchodu možná nejzajímavější.
Statisticky může odehrát zápas, který nebude vypadat nijak zásadně. Třeba promění dvě trojky, skončí na osmi bodech a v box score nebude patřit mezi hlavní postavy.
Jenže pokud jeho obránce kvůli strachu ze střely třicetkrát během večera zůstane o metr dál od Giannisovy cesty k obroučce, Thompson už svůj úkol splnil.
Právě proto je hodnota některých specialistů obtížně zachytitelná čistým bodovým průměrem. Miami nekupuje jen očekávaný počet proměněných trojek. Kupuje
rozhodování obrany, které vzniká hrozbou těchto trojek.
A obránci si velmi dobře pamatují, komu patří 2 899 z nich.
Za tuto cenu nemusí být Thompson velkým hráčem, aby byl velmi dobrým podpisem
To je nakonec celé kouzlo kontraktu.
Kdyby Miami platilo za Thompsona jako za druhou hvězdu, muselo by řešit, co všechno už nedokáže. Při částce kolem 6,5 milionu dolarů ročně může naopak hodnotit hlavně to, co ještě dokáže velmi dobře.
Má zkušenost s play-off. Ví, jak fungovat bez míče kolem dominantních tvůrců hry. Jeho střelu stále nelze ignorovat a jeho přítomnost nemusí vyžadovat, aby se celý útok přizpůsobil jemu.
Heat proto nepotřebují znovu objevit Klaya Thompsona z dynastie Golden State.
Potřebují mnohem skromnější verzi.
Takovou, které obránce pořád nevěří natolik, aby od ní odešel pomoct proti Giannisovi.
A pokud tato jediná vlastnost vydrží, může být šestatřicetiletý Thompson v Miami cennější, než by naznačovala jeho nejnižší bodová produkce za mnoho let.
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