Zapomeňte na Černé moře. Česko skrývá rozlehlý ráj s průzračnou vodou a bílým pískem, který je zcela zdarma

Představte si místo, kde se voda leskne tyrkysově modře jako ve Středomoří, pod nohama máte jemný písek a kolem vás se táhnou borové lesy. Veselské pískovny na Třeboňsku nabízejí přesně tohle – a vstup je navíc zcela zdarma. Rozkládají se mezi Veselím nad Lužnicí, Vlkovem a Horusicemi a během léta patří k nejoblíbenějším koupacím destinacím jižních Čech.
Celý areál zabírá 240 hektarů a tvoří ho pět samostatných jezer – Vlkovská pískovna, Jezero Veselí, Jezero Veselí I, Jezero Horusice a Jezero Horusice I. Všechna vznikla po těžbě štěrkopísku, která probíhala od roku 1952 do roku 1986. Dnes slouží výhradně k rekreaci a díky své rozloze nabízejí luxus, který na běžných koupalištích nezažijete – dostatek prostoru i v největším náporu.
Oblast leží v Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, takže kromě koupání tu zažijete i kontakt s nedotčenou přírodou. Okolní lesy, travnaté plochy a vodní hladiny vytvářejí atmosféru, která vás přenese daleko od ruchu měst.
Proč sem lidé jezdí znovu a znovu
Hlavní lákadlo? Čistá voda a písčité pláže. Vstup do jezera je na většině míst pozvolný, což oceníte, pokud přijedete s dětmi nebo prostě nechcete skákat rovnou po krk. Za slunečných dnů získává voda intenzivní modré až tyrkysové odstíny, které připomínají přímořské destinace – odtud i časté přirovnání k exotickým plážím.
Díky obrovské ploše si tu každý najde své místo. Někdo dá přednost písčitým úsekům, jiný si rozloží deku na trávě pod stromy. Nemusíte se bát, že budete sedět na cizím ručníku – prostoru je tu opravdu dost pro všechny.
A co když vás po pár hodinách omrzí jen ležení? Můžete si zahrát plážový volejbal nebo fotbálek, dát si něco k jídlu u místních stánků s občerstvením (pozor, platí se pouze hotově!) nebo vyrazit na projížďku po okolí. Během léta se navíc konají koncerty a kulturní akce pod širým nebem, takže program máte zajištěný až do večera.
Naučná stezka i jihočeská poušť
Pokud patříte mezi ty, kdo u vody nevydrží celý den na jednom místě, čeká vás tady bonus – naučná stezka Veselské pískovny. Měří zhruba sedm kilometrů a vede kolem všech jezer. Cestou narazíte na čtrnáct informačních tabulí, které vyprávějí o historii těžby štěrkopísku, proměnách krajiny i místní flóře a fauně.
Trasa vás provede borovými lesy, otevřenými výhledy na vodní plochy i místy, kde rostou plané maliny, ostružiny nebo jabloně. Zvládnou ji i rodiny s dětmi a projít ji můžete pěšky i na kole.
Součástí okolí je také Písečný přesyp u Vlkova, kterému se někdy říká jihočeská poušť. Jde o chráněnou přírodní rezervaci s unikátním ekosystémem – vstup na ni je zakázán, ale z jejího okraje si ji můžete skvěle prohlédnout. Podobný útvar najdete třeba i u Nymburka.
Jak se sem dostat a co to stojí
K pískovnám se dostanete autem, na kole i pěšky. Z Veselí nad Lužnicí vede pohodlná cesta a oblast je oblíbenou zastávkou cyklistů projíždějících Třeboňskem. Vstup do areálu je zdarma. Řidiči však musí počítat s poplatkem za parkování – 50 korun za celý den, po páté hodině odpolední jen polovinu.
Pokud chcete prodloužit pobyt, můžete přespat ve stanu nebo v autě. Volné stanování je sice v CHKO Třeboňsko zakázáno, ale přímo u pískoven (u hlavního stánku) je pro stany a karavany vyhrazená louka za poplatek.
Veselské pískovny nabízejí to, co mnoho jiných míst postrádá – kombinaci prostoru, čisté vody, přírodního prostředí a zázemí pro celou rodinu. Ať už přijedete za odpočinkem na pláži, sportem nebo výletem po okolí, najdete si tady svůj program. A hlavně – nemusíte se tlačit.
Zdroje článku: Třeboňsko.cz, jiznicechy.cz, poznatsvet.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská