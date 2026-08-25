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Turistka přijela s rodinou k Jadranu. Na účtence našla pokyn, aby jí kuchař plivl do jídla

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Obyčejná snídaně během několika dnů strávených u italského Jadranu se změnila v nepříjemný zážitek. Turistka z Florencie našla na účtence poznámku číšníka určenou kuchyni, podle níž měla být její vejce připálena a měl do nich někdo plivnout. Není však potvrzeno, že by k něčemu podobnému skutečně došlo.
Turistka přijela s rodinou k Jadranu. Na účtence našla pokyn, aby jí kuchař plivl do jídla

Turistka přijela s rodinou k Jadranu. Na účtence našla pokyn, aby jí kuchař plivl do jídla

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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