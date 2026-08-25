Turistka přijela s rodinou k Jadranu. Na účtence našla pokyn, aby jí kuchař plivl do jídla

Dovolená v italském Riccione měla pro mladou ženu a její rodinu vypadat úplně obyčejně. Přímořské město na pobřeží Jadranu patří v létě k rušným letoviskům a jeho restaurace a kavárny jsou plné turistů od rána do večera. Právě během jednoho takového rána se ale běžná objednávka míchaných vajec změnila v případ, který během několika dnů začala řešit italská média i sociální sítě.
K události došlo 19. srpna v jednom ze známých podniků ve viale Ceccarini, tedy přímo v centru Riccione. Mladá žena žijící ve Florencii přišla do restaurace se svou rodinou a objednala si mimo jiné míchaná vejce. Její požadavek nebyl nijak mimořádný. Chtěla pouze, aby byla vejce připravena více, než bývá obvyklé.
Poznámka měla zůstat mezi číšníkem a kuchyní
Problém se objevil až ve chvíli, kdy se k hostům dostala vytištěná objednávka. Vedle běžných údajů totiž obsahovala také interní poznámku, kterou sedmnáctiletý číšník napsal při odesílání objednávky do kuchyně.
Z jejího obsahu vyplývalo, že zákaznice číšníka rozčílila. Kuchyni proto instruoval, aby vejce připálila a někdo do nich plivl. Právě tato věta se omylem vytiskla spolu s objednávkou a dostala se až na stůl rodiny.
Pro hosty to byl pochopitelně velmi nepříjemný moment. U podobného sdělení totiž člověk jen těžko pozná, kde končí hloupý vtip a kde začíná skutečné riziko. Dostupné informace přitom nepotvrzují, že by kuchař pokyn skutečně provedl nebo že by do jídla někdo plivl. Jisté je pouze to, že taková instrukce byla napsána v objednávkovém systému.
To je podstatný rozdíl. Případ proto nelze popisovat tak, že turistka snědla kontaminované jídlo. Nic takového prokázáno nebylo.
Fotografie se začala rychle šířit
Rodina situaci řešila přímo s vedením podniku. Restaurace se následně omluvila a účet hostům neúčtovala. Fotografie problematické objednávky se ale mezitím dostala na internet a začala se rychle šířit.
Pozornost se následně obrátila na mladého číšníka. Podle vedení restaurace šlo o sedmnáctiletého zaměstnance, který v podniku pracoval teprve krátce. Své jednání měl vysvětlovat jako nevhodný interní žert mezi obsluhou a kuchyní.
Právě toto vysvětlení však ukazuje, proč případ vyvolal tak silnou reakci. Z pohledu hosta totiž není příliš podstatné, zda zaměstnanci podobné věty považují mezi sebou za legraci. Ve chvíli, kdy se v souvislosti s konkrétní objednávkou objeví zmínka o plivnutí do jídla, jde o zásah do jedné z nejzákladnějších věcí, které host od restaurace očekává, tedy důvěry v bezpečné zacházení s jídlem.
Podnik se omluvil, pozdější reakce ale vyvolala další debatu
Restaurace dala najevo, že podobné chování neodpovídá jejím pravidlům, a od jednání mladého pracovníka se distancovala. Číšník byl po incidentu na několik dní stažen z práce.
Tím však celý příběh neskončil. Podnik později zveřejnil na sociálních sítích video, ve kterém se k aféře vracel s nadsázkou. To vyvolalo další diskusi o tom, zda je podobný způsob komunikace po incidentu, který se týká hygieny jídla a důvěry zákazníků, vůbec vhodný.
Po třech dnech byl sedmnáctiletý číšník nakonec přijat zpět do práce. Majitel podniku své rozhodnutí vysvětloval tím, že mladík udělal vážnou chybu, ale vzhledem k jeho věku by měl dostat druhou šanci. Celý případ nakonec stojí především na několika slovech, která pravděpodobně nikdy neměla opustit interní komunikaci restaurace. Jenže právě v gastronomii mohou podobné věty způsobit mimořádně velký problém. Host nevidí do kuchyně a nemůže kontrolovat každý krok při přípravě svého jídla. Musí věřit lidem, kteří se o něj starají.
zdroje: ilrestodelcarlino.it, corriere.it, repubblica.it, lanazione.it.