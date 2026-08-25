Dvě asistentky daly výpověď hned po svatbě. Meghan Markle čelí obviněním z šikany, rasismu i krutosti k rodině

V lednu 2018, pár měsíců před královskou svatbou, měla Meghan Markle v Británii 53 procent příznivých hodnocení a pouhých 8 procent negativních. Dnes, v dubnu 2026, měří YouGov 19 procent pozitivních a 66 procent negativních. Propad o 34 bodů na jedné straně, nárůst o 58 bodů na druhé. Tak vypadá reputační bilance vévodkyně ze Sussexu, a za těmi čísly stojí tři odlišné příběhy, které se v mediálním prostoru slily do jednoho. Šikana zaměstnanců, rasové napětí uvnitř královské rodiny a rodinné odcizení od vlastního otce. Každý z nich má jiný původ, jiné důkazy a jiného aktéra. A právě to se vyplatí rozplést.
Stížnost, která nezůstala v šuplíku
V říjnu 2018, pět měsíců po květnové svatbě s princem Harrym, napsal Jason Knauf, tehdejší šéf komunikace Sussexových, formální interní stížnost. Tvrdil v ní, že Meghan „vyštvala“ dvě osobní asistentky z domácnosti a systematicky podkopávala sebevědomí třetí zaměstnankyně. Jména dotčených žen nebyla nikdy veřejně potvrzena, ale Knaufova stížnost je doložená a on sám ji v roce 2025 v rozhovoru pro 60 Minutes Australia potvrdil slovy, že by na svém postupu „nic neměnil“.
Buckinghamský palác v březnu 2021 oznámil, že je obviněními „jasně velmi znepokojen“, a spustil přezkum. Ten skončil v roce 2022, ale jeho závěry nikdy nezveřejnil. Jediné, co palác sdělil, bylo, že doporučení přezkumu byla promítnuta do politik a postupů HR. Meghan obvinění od začátku odmítá jako útok na svůj charakter. Výsledek? Ani očištění, ani odsouzení. Jen procedurální změna a ticho.
Rozhovor, který otřásl monarchií
Druhá rovina je jiného druhu. V březnu 2021 Meghan a Harry v rozhovoru s Oprah Winfreyovou popsali „několik rozhovorů“ uvnitř královské rodiny o tom, jak tmavou kůži bude mít jejich tehdy nenarozený syn Archie, a co by to pro instituci znamenalo. Meghan řekla, že tyto debaty vedl s Harrym blíže neurčený člen rodiny. Harry jméno nikdy nezveřejnil. A dodal, že ani nezveřejní.
Oprah následně upřesnila, že dotyčnou osobou nebyla královna Alžběta II. ani princ Philip. Buckinghamský palác reagoval opatrně: otázky týkající se rasy označil za „znepokojivé“, ale dodal dnes už ikonickou formulaci: „některé vzpomínky se mohou lišit“. Věc měla být řešena soukromě. A soukromě zřejmě i zůstala. Jméno autora poznámek o Archieho kůži dodnes veřejně nepadlo.
Harry v rozhovoru opakovaně stál za manželkou. Řekl, že je rád, že sedí „s Meghan po boku“, a že bez její podpory by oba zůstali pracujícími členy rodiny, což podle něj nebylo udržitelné. V českém mediálním prostoru rozhovor silně rezonoval: zpracoval ho Vogue CS i Elle, ale šlo spíš o epizodický zájem při globálním vrcholu, ne o trvalé domácí téma.
Otec, který čekal sedm let na telefonát
Třetí obvinění, „krutost k rodině“, se v britské debatě točí především kolem Thomase Markla. Meghan se s otcem odcizila v období kolem svatby v květnu 2018, poté co se ukázalo, že spolupracoval s bulvárem na inscenovaných fotografiích. Od té doby veřejně potvrzený kontakt prakticky neexistoval.
Změna přišla až v prosinci 2025, kdy Thomas Markle podstoupil nouzovou amputaci levé nohy. Mluvčí Meghan pro Us Weekly potvrdila, že se vévodkyně po operaci otci ozvala. Sedm let mlčení prolomila až život ohrožující situace. Proč až tehdy? Veřejné vysvětlení neexistuje. Impulzem byla zjevně akutní zdravotní krize, ne smíření.
V britském veřejném prostoru se pod „krutostí k rodině“ občas volně přimíchává i roztržka s Harryho příbuznými po sérii Oprah, Netflix a memoárech Spare. To je ale jiná kauzální větev, tam je aktérem spíš Harry než Meghan.
Čísla, která vyprávějí dva příběhy
Reputační data ukazují něco pozoruhodného. V Británii je Meghan v dubnu 2026 jednou z nejméně oblíbených veřejných osobností spojených s monarchií: čistá oblíbenost minus 47 bodů. Jenže v USA měří YouGov 32 procent popularity a jen 23 procent negativních hodnocení. Rozdíl je propastný.
A byznys? Ten běží dál, byť s trhlinami. Redakci VIPŽivot neuniklo, že v srpnu 2025 Netflix veřejně vyzdvihoval sledovanost projektů Sussexových a rychle vyprodané produkty lifestylové značky As Ever. O sedm měsíců později, v březnu 2026, totéž partnerství skončilo. Obě strany tvrdily, že značka bude pokračovat samostatně, a e-shop skutečně funguje dodnes. Značka si mezitím prošla i kontroverzí s logem, které podle starostky mallorského městečka Porreres nápadně připomínalo místní erb. Soudní spor ale město označilo za příliš drahý.
Kauzy bez tečky
Tři obvinění, tři různí původci, žádný veřejný verdikt. Knauf si za stížností stojí, palác závěry přezkumu utajil. Jméno autora rasových poznámek zůstává neznámé. S otcem proběhl kontakt až pod tlakem medicínské nouze. Meghan je v Británii reputačně na dně, ale její americký byznys zatím neskolaboval, jen ztratil nejsilnějšího partnera.
Po osmi letech v centru pozornosti zůstává vévodkyně ze Sussexu výjimečným případem: člověk, jehož příběh se v jedné zemi čte jako pád a ve druhé jako pokračování.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová