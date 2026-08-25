Aleš Juchelka o smrti desetiletého syna: Bolestná slova o rodinné tragédii a ostrý vzkaz mužům, kteří utečou!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Syn Oliver trpěl vzácnou mukopolysacharidózou typu III
Kateřina Kaira Hrachovcová (51) se dotkla velmi osobního tématu. Na sociálních sítích odpověděla na otázku,...
Ani tento týden nebude v Ulici o dramatické zvraty nouze. Blanka (Linda Rybová) se nečekaně stane svědkem...
Ornella Koktová (33) tráví léto se svými třemi dětmi naplno. Rodinné výlety jsou u nich během prázdnin na...
Absolutní nováčkem v porotě finále Muže roku 2026 byla mladá herečka Sára Korbelová. Soutěž dosud neznala,...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Sandra Nováková ukázala fotky, které by jiní nejraději smazali. Takto herečku rozhodně neznáte
- Radka z Ordinace zemřela stejně jako Anička Slováčková. Tvůrci přidali vzkaz na rozloučenou, který rozdělil diváky na dva tábory
- Dvě asistentky daly výpověď hned po svatbě. Meghan Markle čelí obviněním z šikany, rasismu i krutosti k rodině
- Hanka Kynychová schytala drsný hejt za postavu: Jsi tlustá a máš jít příkladem, soptí lidé