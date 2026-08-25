Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Do Show Jana Krause dorazí unikátní mužský aerobikový tým Pardubičtí hřebci

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Bára Basiková představí v Show Jana Krause nový časosběrný dokument o svém životě. Na červenou pohovku usedne i herec Maxmilián Kocek a tým mužského aerobiku.
Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima

Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima

Zdroj: ReadZone
Reklama
Další články z ReadZone
Heidi Janků měla po finále Muže roku jiné plány. Kvůli svému doprovodu vynechala velkou část večírku
Heidi Janků měla po finále Muže roku jiné plány. Kvůli svému doprovodu vynechala velkou část večírku
Lukáš Langmajer slaví 46. Po bouřlivém rozchodu s muzikálovou kolegyní našel cestu zpět k rodině
Lukáš Langmajer slaví 46. Po bouřlivém rozchodu s muzikálovou kolegyní našel cestu zpět k rodině

Herec Lukáš Langmajer slaví šestačtyřicáté narozeniny. Po bouřlivém románku našel cestu zpět k manželce a...

Jan Rosák slaví 79. Rychlou svatbu po dvou měsících vztahu hnala vidina peněz a skandál s loterií mu obrátil život naruby
Jan Rosák slaví 79. Rychlou svatbu po dvou měsících vztahu hnala vidina peněz a skandál s loterií mu obrátil život naruby

Jan Rosák slaví 79. narozeniny. Bral si manželku kvůli půjčce, v televizi zažil policejní ochranku a...

Eva Holubová ukázala v 67 letech postavu v plavkách. Jedna žena ji nazvala strašidlem, herečka se ozvala
Eva Holubová ukázala v 67 letech postavu v plavkách. Jedna žena ji nazvala strašidlem, herečka se ozvala

Eva Holubová tráví léto na Sicílii a zcela mění svůj přístup k životu i vlastnímu tělu. Do jejích nových...

Josef Somr prožil bolestnou zradu v lásce se známou herečkou. Oženil se až před osmdesátkou
Josef Somr prožil bolestnou zradu v lásce se známou herečkou. Oženil se až před osmdesátkou

Herec Josef Somr proslul scénou s razítky. V soukromí zažil bolestnou zradu velké lásky a své úplně první...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.