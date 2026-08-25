Do Show Jana Krause dorazí unikátní mužský aerobikový tým Pardubičtí hřebci

Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima Show Jana Krause: FTV Prima/ Marian Lukeš, distr. FTV Prima
Bára Basiková ukáže divákům třicet let svého soukromí v novém časosběrném dokumentu. Společně s režisérkou Helenou Třeštíkovou prozradí detaily z náročného natáčení v premiérové Show Jana Krause. Na červené pohovce se představí také nadějný mladý herec Maxmilián Kocek a unikátní mužský aerobikový tým Pardubičtí Hřebci. Bára Basiková a třicet let života před kamerou
Zpěvačka Bára Basiková a režisérka Helena Třeštíková představí výsledek své třicetileté spolupráce. Časosběrný dokument mapuje životní vzestupy i pády jedné z nejznámějších českých hudebnic. Moderátor Jan Kraus v úvodu poznamená, že on sám nemá rád zpětný pohled na vlastní život a starší fotografie raději vyhazuje. Souhlasí ovšem s tím, že podobné projekty zachycují určitý druh životní syrovosti a ukazují pravou tvář hlavních aktérů.
Pro zpěvačku podle jejích slov nebylo natáčení nijak omezující a přítomnost kamery často ani nevnímala.
„Helena mě nesoudí, je taktní, je empatická. Zkrátka jako kamarádka,“ svěřila se divákům. Filmařka totiž do jejího života vstupovala velmi přirozeně a zachycovala ji v naprosto běžných situacích. „Byla jsem nenalíčená, neučesaná, myla hrnce, cigaretu v puse jsem měla a bavily jsme se o tom, co je nového,“ vysvětlila Bára Basiková. V dokumentu se tak divákům nabízí zcela nepřikrášlené zrcadlo jejího skutečného života. Maxmilián Kocek hledá vlastní cestu
Mladý herecký talent Maxmilián Kocek si pomalu buduje slušnou kariéru na divadelních prknech i před televizní kamerou. První výraznější popularitu mu přinesla role v seriálu Sex O’Clock, po které ho začali lidé poznávat na ulici. Následovalo pro něj velmi náročné období plné pracovních povinností i velkých životních změn.
„Hrál jsem v divadle, rok se věnoval tomu projektu, do toho maturoval. Odstěhoval jsem se od rodičů. Ale už jsem tam zase zpátky,“ shrnul své turbulentní měsíce s úsměvem.
Velkou oporou v hereckém světě mu je jeho partnerka, se kterou aktuálně působí ve stejném divadelním souboru.
„Na Kladno ji vzali dřív. Rozhodl jsem se jít za ní,“ popsal své angažmá v Městském divadle Kladno. Zpočátku se v novém působišti snažili svůj vztah udržet v tajnosti, ale kolegové jejich společné tajemství brzy odhalili. Nyní na tamní scéně tvoří vůbec nejmladší hereckou dvojici a společně sbírají cenné profesní zkušenosti. Aerobik v mužském podání
Na závěr pořadu vnese do studia trochu pohybu unikátní sportovní formace Pardubičtí Hřebci. Tým tvořený výhradně muži se věnuje disciplíně, která je tradičně vnímána spíše jako ženská doména. Pod vedením trenérky Ivany Chalupníčkové oslavují už dvanáctou společnou sezonu. Skupina vznikla s úmyslem proniknout do ženského sportovního světa a vytvořit určitou raritu, což se jejím členům evidentně podařilo na výbornou.
Mužský tým se dokonce pravidelně účastní soutěží, kde pánové poměřují síly s ženskými týmy a mnohdy je dokážou i porazit. Během rozhovoru nabídnou Janu Krausovi exkluzivní čestné členství. Moderátor by ovšem musel splnit přísné podmínky přijetí. Ty zahrnují absolvování jedenácti tréninků ročně, účast na třech soutěžích a samozřejmě uhrazení vstupního zápisného. Zda tuto sportovní výzvu nakonec přijme, se diváci dozvědí už v úterním vysílání.
Premiérový díl
Show Jana Krause sledujte na Primě v úterý 25. srpna od 21:45. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( zeny.iprima).