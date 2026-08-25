Seklá záda, nevolnosti a dva záchvaty za den. Lašková popsala, co jí migrény dělají v 36 letech

Bývalá moderátorka Gabriela Lašková sdílela na začátku srpna na Instagramu zpověď, kterou převzal
Aha!: seklá záda, silné nevolnosti, dva těžké záchvaty v rozmezí jediného dne a noci. VIP život zaznamenal, že lékař jí aplikoval injekci, předepsal recepty a nařídil klid. Jenže klid s třemi malými dětmi a prací z domova vypadá jinak než z ordinace. Lašková zároveň poprvé veřejně zmínila, že zvažuje hormonální antikoncepci jako cestu, jak záchvatům předcházet. Nejde přitom o epizodu, která přišla z ničeho. Je to další kapitola příběhu, který se táhne roky a teď v létě narazil na dokonalou bouři: extrémní vedra, konec kojení a hormonální přestavbu organismu. Tři roky, stejný scénář
Už v červenci 2023 Lašková na Instagramu popsala, jak migréna probíhá: nejdřív aura, blikající světla, zhoršené vidění, pak do dvaceti minut
nástup silné tupé bolesti, zvracení a jediná úleva v naprosté tmě. „Bolest většinou prozvracím,“ citoval tehdy její slova Aha. Záchvaty se vracely pravidelně před menstruací. Hledala neurologa, chtěla se dostat na specializované pracoviště.
O tři roky později je situace horší. Když přestala kojit dvouletého syna Edvarda sice získala přístup k silnějším lékům, ale
záchvaty přišly s novou intenzitou. Dva během 28 hodin. Nevolnosti tak silné, že tableta by nestačila, a lékař sáhl po injekci. Není to špatný den. Je to chronický problém, který eskaluje. Vedra jako zapalovač
Letošní léto není běžné.
ČHMÚ potvrdil nový absolutní teplotní rekord: 41,9 °C naměřených v Doksanech a v podstatě od června do srpna Česko zažívá vylny nebývalých veder, kdy teploty v podstatě neklesnou pod třicítku. A pro chronicky nemocné je to peklo. Lašková také spojuje zhoršení s horkem a odborná literatura řadí náhlé teplotní výkyvy mezi známé spouštěče migrenózních atak. Když k tomu přidáte hormonální přestavbu po ukončení kojení, spánkový deficit matky tří dětí a práci z domova bez jasného oddělení odpočinku, vzniká kombinace, která migrénu nejen spouští, ale zhoršuje její průběh.
Příčina u Laškové je prý zjevná. Sama mluví o „seklých zádech“ ve spojení se záchvaty. Medicínsky je nejlépe doložená souvislost migrény s bolestí krku a šíje. Takzvaný
trigeminocervikální komplex propojuje nervové vstupy z mozkových plen a horních krčních obratlů, proto se migrenózní bolest často přelévá do šíje. Metaanalýza publikovaná v odborném časopise Cephalalgia ukazuje, že bolest krku je u pacientů s migrénou výrazně častější než u běžné populace a u chronické migrény ještě častější než u epizodické. Zdroj fotografie: Nextfoto Antikoncepce jako lék? Záleží na typu migrény
Hormonální antikoncepce jako možná prevence záchvatů není naivní nápad. Odborný článek v časopise
Neurologie pro praxi potvrzuje, že u takzvané menstruační migrény (a Lašková opakovaně popisuje vazbu záchvatů na období před menstruací) může užívání kombinované antikoncepce frekvenci atak snížit. Háček je v detailu. Lašková popisuje auru: blikající světla, zrakové poruchy. A právě u migrény s aurou je kombinovaná hormonální antikoncepce kontraindikovaná kvůli zvýšenému riziku cévní mozkové příhody. Lašková si to nejspíš uvědomuje, když mluví o tom, že to jen zkusí.
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Pacient se do nich dostává přes doporučení neurologa, typicky po selhání alespoň dvou profylaktických léků. A zejména teď uprostřed nejteplejšího léta za čtvrt tisíciletí je pro šestatřicetiletou matku tří dětí, která pracuje z domova a migrény řeší roky, každý měsíc čekání měsíc záchvatů navíc.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová