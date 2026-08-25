Kvůli jogurtům se do Filipa Turka pustila i Monika Brzesková: Pod její slova se podepisuje většina národa

Starší nahrávka Filipa Turka z pražské Baby se dostala do oběhu na sociálních sítích. Ostře se ozvala i Monika Brzesková.
Na In-Lifestyle jsme si při procházení reakcí na záběry Filipa Turka metajícího jogurty všimli, že hlavní problém není vlastně ani v tom, že video je staré. Podstatné je, co s ním udělala současná situace. Záběry měly vzniknout už čtyři roky zpátky, velkou pozornost ale získaly až teď. A spolu s tím se znovu otevřela nepříjemná otázka: kde ještě končí hloupá zábava a kde už začíná nezodpovědnost člověka, který dnes zastává veřejnou funkci.
Co je na videu a proč vyvolalo tak silné reakce
Na videu, které bylo zveřejněno na YouTube kanálu KOZA BOBKOV, je vidět Filip Turek s dalšími muži u pražské zříceniny Baba. Kelímky s jogurtem tam létají po polonahém muži i po zdech v okolí. Místo přitom není žádná bezvýznamná opuštěná stavba za městem. Jde o historický objekt ze 17. století, který je památkově chráněný.
Vadí proto nejen plýtvání jídlem. Mnohem víc lidí naráželo na lehkovážnost celé scény. U člověka, který je dnes známou politickou tváří, se podobný záznam posuzuje jinak než jako dávná soukromá „pitomost“ z archivu.
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Ozvala se i Monika Brzesková. Bez obalu
Na Facebooku jsme měli možnost vidět reakci Moniky Brzeskové, podle níž by podobné chování čekala spíš na školním výletě než u dospělého člověka ve veřejné funkci. Když takto mluví někdo, kdo se sám dlouhodobě pohybuje ve veřejném prostoru a v politice, nejde jen o pár rozhořčených komentářů pod videem. V redakci nás zaujalo, že nemířila pouze na nevkus. Šlo spíš o hranici mezi soukromou nerozvážností a odpovědností člověka, který už dnes nevystupuje jen sám za sebe.
Filip Turek se k věci vyjádřil na svém Instagramu a incident označil za nesmyslnou zábavu a celou záležitost bagatelizoval. Jenže takové zlehčení řadu lidí spíš podráždilo. U podobných kauz se stará chyba často dá ustát, pokud přijde jasné přiznání, že to bylo za hranou. Když místo toho zazní tón ve stylu „nic zásadního se nestalo“, archivní video najednou dostane nový náboj.
Proč se ze starých videí stávají kauzy až po letech
Člověk se samozřejmě za čtyři roky může změnit. To je možná nejdůležitější okolnost, kterou bychom při podobných případech neměli přehlížet. Nikdo po politikovi nemůže rozumně chtít, aby ve třiceti odpovídal za každou hloupost, kterou udělal o několik let dříve. U člověka, jehož minulost se podobnými záznamy plní, je ale samozřejmě pochopitelné, že veřejnost začne být o něco pozornější. Veřejná funkce každopádně přináší jiný druh odpovědnosti. Politik sice nepřestává být člověkem, ale jeho chování a způsob, jakým o něm mluví, najednou sleduje mnohem víc lidí.
Proto staré záznamy politiků vyvolávají tak silné reakce. Lidé v nich nehledají jen důkaz toho, co někdo provedl před lety. Hledají také odpověď na otázku, jestli se ten člověk změnil a jestli dokáže své vlastní selhání pojmenovat. A to už není otázka jednoho videa, jogurtu ani čtyři roky staré recese. Je to otázka charakteru a sebereflexe člověka, který dnes rozhoduje i o věcech, jež se týkají ostatních.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Kvůli jogurtům schytal kritiku i od Moniky Brzeskové. Lidé zpochybňují vyspělost Filipa Turka byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.