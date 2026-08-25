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Kvůli jogurtům se do Filipa Turka pustila i Monika Brzesková: Pod její slova se podepisuje většina národa

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Starší nahrávka Filipa Turka z pražské Baby se dostala do oběhu na sociálních sítích. Ostře se ozvala i Monika Brzesková.
Fotografie Filipa Turka

Fotografie Filipa Turka

Zdroj: Foto: Nextfoto, Filip Turek na oslavě narozenin firmy Sferis
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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