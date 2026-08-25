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TOP 09: Babišovu rozpočtovou bezradnost zaplatí děti a vnuci

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Babišova vláda chce silou sněmovní většiny přehlasovat veto prezidenta Petra Pavla a rozvolnit pravidla,…
Zástupci TOP 09 na brífinku, FOTO: TOP 09/ se souhlasem

Zástupci TOP 09 na brífinku, FOTO: TOP 09/ se souhlasem

Zdroj: inregion.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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