Tenistka Muchová slavila třicetiny v Central Parku. Na piknik dorazila i hvězda hollywoodského trháku Schneider

Pátek 21. srpna 2026, Central Park, Manhattan. Na trávníku nedaleko jedné z hlavních alejí sedí šest lidí kolem piknikové deky. Dort, mísa ovoce, krabice donutů, láhev šampaňského. Žádný pronajatý rooftop, žádná VIP sekce, jen deka a stromy. Uprostřed skupiny Karolína Muchová, světová sedmička, která právě vstoupila do čtvrté dekády života. Záběry z oslavy sdílela na svém Instagramu a jeden detail okamžitě upoutal pozornost: mezi hrstkou blízkých lidí seděl herec Philip Fine Schneider, tvář letošního netflixového trháku.
Kdo je Philip Fine Schneider a proč jeho jméno rezonuje
Schneiderovo jméno nemusí v Česku okamžitě něco říkat, ale jeho film ano. V komedii Happy Gilmore 2 ztvárnil postavu Bobbyho. Snímek měl na Netflixu premiéru 25. července 2025 a během prvních tří dnů nasbíral 46,7 milionu zhlédnutí. Podle Netflix Tudum šlo o nejlepší úvodní víkend pro netflixový film v USA a zároveň o rekordní premiéru pro jakýkoli Sandlerův projekt na platformě. Schneider tedy není okrajová epizodní tvář, ale herec z produkce, kterou viděly desítky milionů diváků.
Jak se s Muchovou zná, veřejné zdroje neprozrazují. Žádný rozhovor, žádný společný příspěvek, žádná zmínka na kanálech WTA ani US Open. Jisté je jen to, že nešlo o náhodný záběr z dálky. Schneider seděl přímo na dece v privátní skupině, kterou tenistka sama zveřejnila.
Šest lidí na dece: komorní oslava místo velké party
Veřejně identifikovatelní hosté pikniku ukazují spíš pracovní rodinu než celebritní kroužek:
- Sven Groeneveld – dlouholetý trenér, který Muchovou provází turnajem za turnajem.
- Jaroslav Blažek – fyzioterapeut, klíčový člen jejího realizačního týmu.
- Priscilla Honová – australská tenistka, blízká kamarádka z okruhu WTA.
- Philip Fine Schneider – herec, jediný host mimo tenisový svět.
Zbývající jména ze skupiny šesti lidí se z veřejně dostupných zdrojů nepodařilo potvrdit. Večer pak Muchová podle sekundárních popisů jejího příspěvku vyměnila piknikový outfit za společenský a pokračovala ve městě.
Proč zrovna New York a proč zrovna Central Park
Muchová neslavila v Manhattanu poprvé. Loni, den po svých 29. narozeninách, popsala pro WTA New York jako své „happy place“ a přiznala, že miluje ranní procházky a kávu v Central Parku. Při tréninku na US Open 2025 jí fanoušci a pořadatelé spontánně zazpívali Happy Birthday, přidala se i Naomi Ósakaová.
Praktický důvod letošní přítomnosti je prozaičtější: den po narozeninách, 22. srpna, dostala s Jakubem Menšíkem divokou kartu do smíšené čtyřhry US Open. Muchová tedy nebyla na dovolené. Po wimbledonském finále podstoupila drobný chirurgický zákrok a vynechala část amerického swingu na tvrdém povrchu, ale v New Yorku už byla zpátky v režimu. Sezona 2026 jí přitom běží skvěle: bilance 35–9, tituly z Dauhá a Bad Homburgu, sedmé místo na světě.
Central Park pro ni funguje jako předturnajový reset. Místo, kde si před jedním z nejhlučnějších turnajů světa dopřeje ticho. Že si tam letos rozložila narozeninovou deku, dává v kontextu její rutiny naprostý smysl.
Průnik dvou světů, ne životní styl
Je lákavé z jedné fotky s hercem z netflixového hitu vystavět příběh o tenistce v hollywoodských kruzích. Fakta ale ukazují něco střízlivějšího a podle nás zajímavějšího. Muchová si kolem sebe drží úzký okruh: trenér, fyzioterapeut, kamarádka z okruhu, a k tomu jeden nečekaný host. Schneiderova přítomnost je spíš důkazem, že se tenisová a zábavní bublina v předusopenové newyorské atmosféře občas protnou, než signálem nového životního stylu.
Českým médiím přitom třicetiny neunikly. iDNES věnoval Muchové rozsáhlý narozeninový profil a rámoval ji jako jednu z nejoblíbenějších českých tenistek současnosti, bojovnici, kterou brzdí jen zdraví, jinak prý porazí kohokoli.
Dort na dece v Central Parku, šest lidí, láhev šampaňského a herec z filmu, který viděl půl světa. Tak vypadají třicetiny Karolíny Muchové: komorně, přesně podle jejího scénáře a přesně tam, kde se před US Open cítí doma.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář