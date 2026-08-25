Heidi Janků měla po finále Muže roku jiné plány. Kvůli svému doprovodu vynechala velkou část večírku

Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku, FOTO: distr. Herminapress Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku, FOTO: distr. Herminapress Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku, FOTO: distr. Herminapress Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku, FOTO: distr. Herminapress Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku, FOTO: distr. Herminapress
Heidi Janků se opět objevila na pódiu během finále soutěže Muž roku v Náchodě. Její vystoupení letos znovu doprovodilo promenádu soutěžících a zpestřilo slavnostní večer. Tentokrát se zpěvačka rozhodla svůj rozvrh změnit a zůstat i na neoficiální část programu. Společnost jí dělal velmi speciální doprovod. Večerní plány a procházky po okolí
Po skončení finále se Janků obvykle ihned vrací domů. Letos si podle svých slov chtěla užít i následnou pofinálovou party. Velkolepé oslavy a ponocování ale na programu neměla.
„Jezdím do Náchoda ráda. Letos se nemusím hned po skončení finále vracet domů, tak si užiju i pofinálové vysvětlila Janků svůj hlavní důvod k dřívějšímu odchodu na ubytování. party. Ale nebude to žádná velká divočina. Mám s sebou svého Edu a ten potřebuje vyvenčit. Chodíme do zámeckých zahrad a je to moc krásné,“
Během příprav na slavnostní večer strávila čas přímo s finalisty na jejich soustředění. Díky tomu měla dostatek prostoru vybrat si svého osobního favorita na celkové vítězství. Její tip se minul s konečným hodnocením, výsledek ovšem plně respektuje. Podle zpěvačky vyhrál ten správný kandidát.
Zákulisní setkání a dlouholeté vzpomínky
V zázemí náchodského divadla se Janků potkala se svým dlouholetým kamarádem a kolegou
. Oba umělci mají za sebou desítky let trvající kariéru a společně zavzpomínali na nekonečné cestování po republice. Během rozhovoru přiznali, že jim po tolika letech na cestách jednotlivé kulturní sály a divadla někdy úplně splývají. Stanislavem Hložkem
Občas si na předchozí návštěvu konkrétního města vzpomenou až přímo na pódiu. Někdy jim k orientaci pomůže i obyčejný pohled na parkoviště před budovou. Oba zpěváci patřili mezi hlavní hudební hosty sedmadvacátého ročníku a svým zpěvem doprovodili finálové klání.
Noví nositelé prestižních titulů
O celkové prvenství bojovalo deset vybraných finalistů. Představili se ve třech různých disciplínách. Diváci viděli úvodní představení, společné aktivity se známými osobnostmi a promenádu ve spodním prádle značek Styx a Pietro Filipi. K závěrečnému vyhlášení pak všichni muži nastoupili v oblecích od pánské módy Feratt.
Odborná porota následně vybrala absolutního vítěze. Titul Muž roku 2026 spojený s oceněním Mister Friendship International Czech Republic vybojoval Jakub Bolek. Na druhém místě skončil Oliver Laryea a třetí pozici obsadil David Ryba. Prezident soutěže David Novotný předal i své speciální ceny.
Ty si odnesli Tomáš Valinský a Jan Sumarta. V internetovém hlasování diváků uspěl Daniel Maldonado a získal titul Borec Trenýrkárny.
Finále soutěže Muž roku, FOTO: distr. Herminapress Podpora charitativních projektů a známí hosté
Finálový večer sledovalo zaplněné divadlo Dr. Josefa Čížka. V porotě zasedla řada osobností z uměleckého i společenského světa. Role patronů a porotců se ujaly například herečky Denisa Pfauserová, Jitka Sedláčková, Sára Korbelová, Bára Mottlová nebo Michaela Dolinová. Pozvání přijala také politička Alena Schillerová či starosta města Jan Birke.
Moderace celého slavnostního večera se zhostila dvojice Lenka Špillarová a Karel Voříšek. O hudební program se postarali další hosté včetně Jana Bendiga, Natálie Grossové nebo Terezy Mátlové. Celá akce měla tradičně přesah do charitativní oblasti.
Pořadatel David Novotný po skončení vyhlášení vyjádřil spokojenost s výsledky a poděkoval sponzorům i celému týmu. Vybrané finance poputují na podporu Stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují a Nadačnímu fondu Šťastná hvězda.
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