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Heidi Janků měla po finále Muže roku jiné plány. Kvůli svému doprovodu vynechala velkou část večírku

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Zpěvačka Heidi Janků se zúčastnila finále soutěže Muž roku v Náchodě. Během večera prozradila zajímavé detaily o svém nečekaném společníkovi na afterparty.
Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku

Heidi Janků a Stanislav Hložek na finále soutěže Muž roku

Zdroj: FOTO:distr. Herminapress
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