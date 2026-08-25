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Sandra Nováková ukázala fotky, které by jiní nejraději smazali. Takto herečku rozhodně neznáte

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Na sociálních sítích většinou ukazujeme snímky, na kterých se sami sobě líbíme. Sandra Nováková tentokrát udělala pravý opak. Při příležitosti svého svátku zveřejnila sérii nepovedených momentek a pobavila tím své sledující možná ještě víc než obvyklými fotografiemi v šatech nebo plavkách.
Fotografie Sandry Novákové vyvolaly nečekanou debatu: Lidé si všimli detailů, které jí příliš nelichotí.

Fotografie Sandry Novákové vyvolaly nečekanou debatu: Lidé si všimli detailů, které jí příliš nelichotí.

Zdroj: Nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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