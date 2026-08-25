Sandra Nováková ukázala fotky, které by jiní nejraději smazali. Takto herečku rozhodně neznáte

Instagram herečky
Sandry Novákové (44) rozhodně nepatří mezi profily, na kterých by se všechno bralo smrtelně vážně. Společně s manželem, režisérem Vojtěchem Moravcem, pravidelně ukazují střípky ze soukromí a oba už několikrát předvedli, že si dokážou udělat legraci nejen jeden z druhého, ale také sami ze sebe. Přesto je u herečky přirozené, že mezi zveřejněnými fotografiemi převládají ty povedené. Jednou pózuje v šatech, jindy přidá snímek od bazénu nebo z dovolené a sledující jí pravidelně píší komplimenty. Tentokrát ale ukázala přesně to, co většina lidí při procházení galerie v telefonu bez milosti maže. Místo dokonalých póz přišla realita
Příležitostí byl její svátek. Nováková během dne pracovala na zahradě a podle svých slov nestíhala jednotlivě odpovídat lidem, kteří jí posílali přání. Rozhodla se proto poděkovat všem najednou, jenže klasickou děkovnou fotografii pojala po svém.
Sledujícím nabídla několik záběrů, které by se do běžné představy o dokonale vyladěném instagramovém profilu příliš nehodily.
Herečka sama přiznala, že na sociální sítě samozřejmě stejně jako většina lidí vybírá hlavně fotografie, na kterých vypadá dobře. Tentokrát proto chtěla ukázat i druhou stránku focení. Na zveřejněných momentkách má přivřené oči, nepříliš lichotivý výraz nebo pózu, kterou by si nejspíš pro titulní fotografii sama nevybrala. S humorem komentovala také zdánlivě krátké nohy nebo neohrabané držení těla.
Právě tím ale fotografie zafungovaly.
Místo další dokonale naaranžované momentky vznikl příspěvek, ve kterém se snadno poznala řada žen. Kdo někdy někoho požádal o deset fotografií s tím, že jedna z nich snad vyjde, dobře ví, že výsledek může vypadat podobně.
Sandra Nováková překvapila novými snímky: Místo obdivu lidé řeší její výraz i nezvyklé proporce.
instagram Sandry Novákové
Fanoušci ocenili hlavně její nadhled
Reakce pod příspěvkem ukázaly, že sledující podobnou dávku sebeironie ocenili. Někteří herečku ujišťovali, že nepovedené fotografie má v telefonu úplně každý, další psali, že se nad sérií snímků opravdu pobavili. Objevily se také komentáře, podle kterých Sandra vypadá dobře bez ohledu na výraz nebo pózu.
Ne všichni ale volili pouze lichotky. Jeden ze sledujících například žertem přiznal, že se při pohledu na jednu z momentek lekl.
Právě podobné reakce dobře vystihují tón celého příspěvku. Nováková sama své fotografie nabídla jako legraci a její publikum na stejnou hru ochotně přistoupilo.
Pro herečku to ostatně není nijak neobvyklé. Společně s manželem si na sociálních sítích vybudovali poměrně výrazný styl založený na běžných rodinných situacích a humoru. Vedle upravených fotografií tak jejich sledující dostávají také obsah, který působí podstatně civilněji než pečlivě naaranžovaný svět některých celebrit.
Dobrá fotografie má podle ní svůj recept
Sandra Nováková ovšem své povedené fotografie úplně neopouští. Na závěr totiž sledujícím s nadsázkou slíbila, že
tajemství dobré fotografie prozradí zase příště. Je tak pravděpodobné, že vedle záměrně nepovedených momentek se na jejím profilu brzy znovu objeví záběry, které budou mít k fotografickému přešlapu hodně daleko.
Celý příspěvek ale připomněl něco, na co se při procházení sociálních sítí snadno zapomíná. Za jednou povedenou fotografií často stojí několik dalších, které nikdy nikdo neuvidí.
Nováková je tentokrát nesmazala, ale udělala z nich pointu. A podle reakcí fanoušků tím rozhodně nic nezkazila.
autorský text, Instagram