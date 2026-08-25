Exsparťan Sörensen podepsal smlouvu s Kodaní a byl v euforii. O den později přišla facka v podobě debaklu 0:4

Mezi podpisem a debaklem uběhlo méně než třicet hodin. Dánský stoper, který za Spartu odehrál 148 soutěžních zápasů, dvakrát slavil ligový titul a patřil k lídrům kabiny, přišel do Kodaně jako hotový organizátor obrany. Trenér Bo Svensson o něm mluvil jako o hráči, který přinese „rutinu a klid“. Místo toho Sørensen zažil nejhorší možný vstup, kolektivní kolaps, ve kterém jeho nový tým inkasoval tři góly za šestnáct minut. A on sám nesl přímý podíl na jednom z nich.
Měsíc čekání, dva dny od podpisu k debutu
Přestup se rodil dlouho. Už 21. července informoval dánský Tipsbladet o tom, že Kodaň jedná se Spartou. Letenští ale nechtěli stopera pustit před srpnovým dvojzápasem předkola Ligy mistrů s Lyonem a zároveň hledali náhradu, tou se nakonec stal Tobias Guddal. Kodaň, jak sama přiznala, „musela být trpělivá“.
Dohoda mezi kluby padla ve čtvrtek 20. srpna po poledni. Pátek patřil zdravotní prohlídce. V sobotu 22. srpna v deset ráno FC Kodaň oficiálně oznámila příchod třicetiletého obránce na tříletý kontrakt. Podle médií se přestupová částka pohybovala lehce přes milion eur, s bonusy až kolem 1,5 milionu, tedy zhruba 25 až 37 milionů korun. Na hráče s posledním rokem smlouvy solidní prodej, i když ne mimořádný.
Sørensen v den představení mluvil o „ambicích a rozvoji“, o „cílech a snech“. Kodaň si nevybral kvůli nostalgickému návratu do Dánska, ale kvůli sportovnímu projektu. Chtěl hrát v Parkenu, chtěl hrát v Evropě. A chtěl poprvé okusit dánskou Superligu, kterou dosud nikdy nehrál.
Šestnáct minut hrůzy
O den později, v neděli 23. srpna, ho Svensson rovnou postavil do základní sestavy vedle Gabriela. Pátý ligový zápas sezony, venku ve Viborgu. Kodaň přijížděla s rostoucím sebevědomím po výhře 4:0 v Randers. Odcházela v troskách.
Po 53 sekundách vedl domácí tým. Birger Meling nešťastně přihrál do vlastní sítě, Sørensen dobíhal situaci až za brankovou čáru. V osmé minutě bylo 2:0, a tady už šlo o přímou chybu debutanta: odevzdal míč Samimu Jalalovi, který šanci proměnil. V šestnácté minutě 3:0. Kodaň byla tak brzy ve třígólovém manku naposledy v roce 1993, tehdy proti AC Milán.
Sørensen vydržel na hřišti do 63. minuty, pak šel dolů. Viborg v 68. minutě přidal čtvrtý gól a uzavřel na konečných 4:0. Oficiální report Kodaně zápas pojmenoval dvěma slovy: „kolektivní kolaps“.
Chyba jednoho, selhání všech
Bylo by snadné napsat příběh o stoperu, který prohrál zápas sám. Jenže data říkají něco jiného. Sørensen zavinil jednu ze čtyř branek. U první šlo o nešťastnou Melingovu přihrávku, třetí a čtvrtý gól byly důsledkem pasivity celého obranného bloku.
Trenér Svensson po zápase mluvil o „příliš mnoha chybách“, o týmu, který působil „unaveně a těžkopádně“ a byl „vždy o krok pozadu“. Neukázal prstem na jednoho viníka. Tříletá smlouva, nálepka lídra, interní pozice, nic z toho se podle dostupných informací nezměnilo.
Sám Sørensen byl ve své pozápasové reflexi, kterou přinesl iSport s odkazem na dánský bold.dk, nečekaně otevřený: „Po podpisu jsem byl neskutečně šťastný, nadšený. A pak jsem dostal pořádnou facku.“ Zápas označil za „opravdu těžký“ a přiznal, že chybějící společné tréninky a nevybudované automatismy byly znát.
Proč ho Kodaň hodila do vody hned
Z pohledu klubu to mělo logiku. Kodaň kupovala Sørensena jako okamžitou náplast na obranu, která minulou sezonu dotáhla ligovou soutěž na zklamávajícím sedmém místě. Svensson věřil, že zkušenost ze 148 zápasů za Spartu, dvou titulů a evropských pohárů zajistí rychlou adaptaci. Sørensen sám trenérům hlásil připravenost a v Praze měl normální tréninkový režim.
Problém nebyla kondice. Problém bylo, že stoper, který řídí obranu, potřebuje vědět, jak se jeho spoluhráči pohybují, kam couvají, kdy vystupují. Tohle se nedá natrénovat za jednu zdravotní prohlídku a jedno představení na tiskovce.
Podle nás debakl ve Viborgu nezpochybňuje smysl přestupu, ten Kodaň připravovala přes měsíc a Sørensen přichází jako profil, který jí prokazatelně chybí. Zpochybňuje ale načasování okamžitého nasazení. Hodit nového stopera do zápasu bez jediného společného tréninku je sázka, která tentokrát nevyšla.
Co bude dál
Praktický důsledek je okamžitý a konkrétní: podle oficiální soupisky UEFA pro odvetu play-off Konferenční ligy proti Interu Turku Sørensen k 25. srpnu vůbec nefiguruje na seznamu hráčů. Ve čtvrteční odvetě tak zřejmě nastoupit nemůže, i kdyby ho trenér chtěl použít. Čas na zapracování dostane paradoxně ne z vlastní vůle, ale z administrativních důvodů.
Sparta se s ním rozloučila jako s „výraznou osobností“, dva tituly, pohár, ocenění pro nejlepšího obránce a nejlepšího cizince sezony 2022/23. V Kodani zatím stačil na jedno sobotní nadšení a jednu nedělní facku. Sørensen sám věří, že automatismy se „velmi rychle zlepší“. Příští ligový zápas ukáže, jestli má pravdu, nebo jestli Kodaň svého nového lídra hodila do vody příliš hluboko.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner