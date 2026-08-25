Radka z Ordinace zemřela stejně jako Anička Slováčková. Tvůrci přidali vzkaz na rozloučenou, který rozdělil diváky na dva tábory

Když 29. dubna 2025 kreativní producentka Ordinace Simona Matásková oznámila, že se role Radky Kratochvílové „v žádném případě“ nebude přeobsazovat, znělo to jako pietní tečka. Anna Julie Slováčková zemřela jen pár dní předtím a seriál slíbil, že nechce hrát „žádné velké truchlení“. O čtrnáct měsíců později ale Nova spustila novou sezonu, v níž Radka sice neexistuje jako živá postava, zato její absence formuje každou scénu Vojtova příběhu. A do děje vstoupila žena, která Radku nápadně připomíná.
Slib, který se proměnil v něco jiného
Časová osa je důležitá, protože ukazuje posun od pietního gesta ke scenáristické strategii. V dubnu 2025 Nova deklarovala, že Radku nikdo jiný hrát nebude. V červnu 2026 představila novou sezonu jako příběh o „osudových rozhodnutích, oběti a hledání cesty dál po ztrátě“. A 11. července 2026 zveřejnila ukázku s jednoznačným titulkem: „Vojta z Ordinace přišel o Radku.“
Radka zemřela mimo obraz, podle všeho podlehla stejné nemoci jako Anička. Oficiální materiály potvrzují, že jí Vojta jako lékař nedokázal pomoci, po její smrti se zhroutil, neplatil složenky a čelil exekuci. Následně našel v notebooku od Radky vzkaz. „Vypadá to, že už tu s tebou nejsem, viď? Ale to se ti jen zdá. Pamatuješ, co jsme se učili ve fyzice? Zákon zachování energie. Takže moje energie nikam nezmizela a je tu pořád. S tebou. A hned tak se tě nepustí,“ stojí v jeho úvodu. A právě onen vzkaz rozdělil diváky seriálu na dva tábory.
Pocta, nebo příliš citlivá struna?
Způsob, jakým je smrt Radky v seriálu spojována se smrtí Aničky Slováčkové, některým divákům vadí. „Strašně mě vadí že smrt Aničky Slováčková se promítá do dějové linky postavy Radky. Herečka prostě zemřela a nechápu proč její osobu zneužívají dál,“ píše jeden z uživatelů na Facebooku. Jiným zase naopak způsob rozloučení s oblíbenou postavou nevadí. „Dobrý den, dopis od Radky byl hodně silný… celkově mě to sejmulo,“ napsal další z uživatelů. Jenže dopis na rozloučenou není jediné, co se řeší. Divákům také obsazení nové postavy, Jany.
Nova v červencové ukázce zdůraznila, že Vojta v ní „vidí Radku“. Herečka Magdaléna Bařáková, která Janu hraje, v oficiálním videobonusu řekla: „Nepřicházím nahradit Aničku Slováčkovou.“ Jenže Nova současně podobnost aktivně prodává v popiscích, ukázkách i zákulisních materiálech. Jana není jednorázový vstup. Srpnové zákulisní video ji ukazuje s Vojtou při natáčení v opuštěné továrně, což naznačuje společnou linku na celou sezonu.
A právě tady se publikum rozštěpilo:
- Kritický tábor mluví o neúctě k Aničce. „Dost neuctivé,“ píšou diváci v komentářích, které mapují sekundární média. Vadí jim, že Nova formálně splnila slib nepřeobsadit Radku, ale fakticky vytvořila její vizuální dvojnici v témže vztahovém prostoru.
- Smířlivý tábor čte Janu jako emotivní poctu a přirozenou součást Vojtova truchlení. Podle těchto diváků je právě konfrontace se ztrátou, a s někým, kdo ztracenou připomíná, autentický příběh, ne cynický tah.
Organizovaný bojkot ani petice se v dohledatelných zdrojích neobjevily. Ale komentářová bouře je reálná.
Co Anička chtěla, a co seriál dělá
Poslední přání Anny Julie Slováčkové byla veřejně známá: neveřejné rozloučení, žádná černá, žádné květiny, popel rozprášený na louce. Podle reportáže iDNES z pohřbu rodina tato přání splnila. Mezi hosty byli i kolegové z Ordinace: Petr Rychlý, Zlata Adamovská, Bára Štěpánová, Robert Jašków.
Matásková v dubnu 2025 deklarovala, že seriál nechce „žádné velké truchlení“. Nová sezona ale staví na Vojtově dlouhém, bolestivém vyrovnávání se se ztrátou a přivádí postavu, která mrtvou připomíná. Jestli je to v souladu s duchem Aniččiných přání, nebo už za hranou, se veřejně nevyjádřil nikdo z rodiny, ani Felix Slováček, ani Dagmar Patrasová.
Pro srovnání: když v Ulici zemřel Bronislav Poloczek, jeho postava prostě zmizela. Žádná náhradní figura, žádná dějová linka vystavěná na ztrátě. Ordinace zvolila opačný přístup, a právě proto je reakce tak silná.
Kde je hranice mezi poctou a vytěžením?
Nova technicky dodržela, co slíbila. Radku nikdo jiný nehraje. Jenže dramatický prostor po ní zaplnila postavou, jejíž podobnost sama propaguje, a tím otevřela otázku, kterou žádné oficiální prohlášení nezodpoví. Odpověď si nakonec musí dát každý divák sám, někde mezi scénou na obrazovce a vzpomínkou na Aničku mimo ni.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová