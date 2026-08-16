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Čínská CXMT překonala 90% výtěžnost při výrobě DDR5, dýchá na krk Samsungu

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CXMT nepřekvapuje pouze rychlým růstem výrobních kapacit, nabídkou velmi rychlých paměti a chystanými metodami pouzdření, které zaskočily konkurenci, ale nyní také vysokou výtěžností jejích procesů…
CXMT DDR5-8000

CXMT DDR5-8000

Zdroj: CXMT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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