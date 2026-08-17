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Google žehlí reputaci: Gemini 3.7 Flash válcuje neúspěšný 3.6 Flash, stojí půlku

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Fiasko s Gemini 3.6 Flash (který vydal v červenci místo očekávaného Gemini 3.5 Pro) se nyní Google snaží zachránit rychlým vydáním novějšího Gemini 3.7 Flash, který je levnější a lepšejší…
Google Gemini 3.7 Flash

Google Gemini 3.7 Flash

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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