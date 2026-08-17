Dal jsem číšníkovi 150 Kč dýška. Jeho arogance mi vyrazila dech

Bylo to v pátek večer, sedmá hodina, restaurace v centru Brna. Nic extra luxusního, ale slušné místo, kam chodím občas s kamarádkou. Objednaly jsme si dva hlavní chody, dvě limonády, dezert napůl. Obsluha byla rychlá, jídlo dobré, nic nás netrápilo.
Když přišel účet – 850 korun – vytáhla jsem z peněženky tisícovku. Automaticky. Ani jsem nepřemýšlela, prostě jsem řekla: „Nechte si to.“ Myslela jsem, že to je v pohodě. Sto padesát korun navíc, to přece není málo, ne?
Číšník, kluk tak kolem pětadvaceti, na mě chvíli zíral. Pak zvedl obočí, utrousil: „Jasně, díky“ – a tón, jakým to řekl, mi připadal divný. Jako když vám někdo poděkuje za to, že jste mu podržela dveře, ale ve skutečnosti by radši, abyste je zavřela.
Kamarádka se na mě podívala zvláštně
Když odešel, kamarádka se ke mně naklonila: „To jsi mu dala jenom sto padesát? Vážně?“
Nechápala jsem. „No jo, proč? Kolik bych měla?“
„Hele, já nevím, ale… tady se dává aspoň dvacet procent. Spíš víc.“
Dvacet procent? To by bylo sto sedmdesát korun. Rozdíl dvacet korun. Kvůli dvaceti korunám se na mě díval, jako bych byla lakomá?
Celou cestu domů jsem o tom přemýšlela. Napsala jsem to večer do stories – anonymně, jen tak od srdce. Nečekala jsem, co se stane.
Ozvalo se jich přes padesát
Do rána mi přišlo asi padesát zpráv. Půlka lidí psala, že jsem udělala dobře, že spropitné je dobrovolné a číšník je arogant. Druhá půlka – hlavně lidi, co sami pracovali v gastru – mi vysvětlovala, že sto padesát korun z osmistovky je trapné.
Jedna holka napsala: „Já dělám servírku čtyři roky. Když mi někdo dá míň než patnáct procent, vím, že jsem ho naštvala, nebo že je to prostě škrt.“
Jiná: „Spropitné není povinný, ale je to signál. Dáš málo = říkáš tím, že obsluha byla průměrná nebo horší.“
Začalo mi docházet, že možná jsem neudělala hezké gesto, ale právě naopak. Že jsem nechtěně poslala vzkaz: „Bylo to tak akorát, nic extra.“ Přitom to extra bylo. Jídlo skvělé, obsluha rychlá, atmosféra příjemná.
Vrátila jsem se tam za týden
Šla jsem tam znovu. Sama. Objednala jsem si stejné jídlo. Účet vyšel na 420 korun. Dala jsem pět stovek a řekla: „Zbytek si nechte.“
Tentokrát obsluhovala jiná holka. Usmála se, poděkovala, bylo to v pohodě. Ale já jsem pořád myslela na toho kluka z minula. Chtěla jsem mu nějak vysvětlit, že to nebyla zloba, jen nevědomost.
Pak jsem si uvědomila – on to ví. Lidi jako on vidí desítky hostů denně. Pozná, kdo je lakomý, kdo nechápavý a kdo prostě nemá praxi. Já jsem byla ta třetí. A on na to zareagoval přesně tak, jak mohl – naštvaně, ale profesionálně.
Co jsem se dozvěděla od servírek
Začala jsem se víc ptát. Kamarádka, co brigádničí v kavárně, mi řekla: „Hele, my máme základní plat 120 korun na hodinu. Zbytek? To jsou dýška. Bez nich bych si nevydělala na nájem.“
Jiná známá, co dělá v restauraci na Vinohradech: „Deset procent bereme jako urážku. Patnáct je standard. Dvacet je fajn. Všechno nad tím je radost.“
Nikdy mi nedošlo, že spropitné není bonus, ale součást výplaty. Že když dám málo, neznamená to jen „nebyla jsi úžasná“, ale doslova „máš míň peněz na účtu“.
Číšníci nepočítají, jestli jste milí. Počítají, jestli se jim vyplatilo vás obsluhovat.
Teď dávám jinak
Od té doby počítám spropitné vždycky nahoru. Ne proto, že bych se bála arogance. Ale proto, že teď chápu, co to znamená.
Když je účet 850, dám tisícovku a řeknu: „Tisíc.“ Zbytek – stopadesát korun – je jejich. Když je to 420, dám pětistovku a neřeším drobné. Není to o matematice. Je to o tom, že si vážím práce, kterou pro mě někdo udělal.
A jo, možná jsem teď na druhé straně spektra. Možná přeplácím. Ale radši to, než ten pohled, kterým se na mě díval tehdy ten kluk. Ten pohled, co říkal: Ty vůbec nevíš, jak to chodí, že?
Měl pravdu. Nevěděla jsem. Teď vím.
Co mi zbylo
Není to jen o penězích. Je to o respektu. O tom, že si uvědomím, že člověk, co mi nosí jídlo, stojí celou směnu, usmívá se na nepříjemné hosty a dře za minimálku, si zaslouží víc než symbolickou almužnu.
Možná se s tím klukem už nikdy nepotkám. Možná by mu bylo jedno, kdybych mu to chtěla vysvětlit. Ale já si to pamatuju. A příště, až budu sedět v restauraci a budu platit, budu vědět, že spropitné není o tom, co si můžu dovolit. Je o tom, co si zaslouží ten, kdo mi právě udělal večer příjemnější.
Pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová