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Dal jsem číšníkovi 150 Kč dýška. Jeho arogance mi vyrazila dech

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Dennívýzva
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Myslela jsem, že dělám hezké gesto. Večeře nás vyšla na 850 korun, dala jsem tisícovku a řekla, ať si nechá zbytek. Číšník se na mě podíval tak, jako bych mu hodila almužnu. To, co následovalo, mě naučilo víc o spropitném než všechny etikety dohromady.
Dal jsem číšníkovi 150 Kč dýška. Jeho arogance mi vyrazila dech

Dal jsem číšníkovi 150 Kč dýška. Jeho arogance mi vyrazila dech

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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