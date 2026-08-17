Ceny školních pomůcek v roce 2026. Nepostradatelná věc zdražuje o 80 %

Základní školní výbava složená z dvaceti nejčastějších položek vyjde v letošních srpnových akcích průměrně na 1 858 korun. Pokud byste však stejný nákup absolvovali mimo slevy za standardní regálové ceny, zaplatíte 2 531 korun. Úspora při chytrém načasování tak dosahuje 673 korun, což představuje zlevnění o více než čtvrtinu.
Slevové katalogy se letos soustředí hlavně na spotřební materiál a psací potřeby. Největší cenové propady zaznamenávají kružítka a temperové barvy se slevou 44 procent, oblíbená gumovací pera Frixion s úsporou 43 procent a klasické školní sešity, kde sleva dosahuje 42 procent.
Zajímavou cestou k úspoře jsou kompletní designové balíčky. Když si pořídíte batoh, penál a vak na přezůvky v jednom setu, ušetříte podle analýzy portálu Zboží.cz v průměru šest procent oproti nákupu jednotlivých kusů. Obsahuje-li sada navíc svačinový box, může celková úspora vyskočit až na devatenáct procent.
Dramatické výkyvy: Od propadu o 43 % k nárůstu o 81 %
Zatímco celková cenová hladina zůstává stabilní, u konkrétních položek najdeme extrémní rozdíly. Školní sešity formátu A5 zlevnily meziročně o 43 procent, pastelky poklesly o 39 procent. Levněji pořídíte také pytlíky na přezůvky nebo penály, které letos stojí průměrně 139 korun – pokles o 12,5 procenta oproti loňskému létu.
Na opačném pólu žebříčku však čekají nepříjemná překvapení. Geometrická rýsovací sada zdražila o 81 procent a plastelína vyskočila o 40 procent. Mírné navýšení se dotklo také fixů, vodových barev, lahví na pití a barevných papírů.
Stabilitu potvrzují i velké obchodní řetězce. Podle tiskového mluvčího Globusu Zdeňka Veseckého se školní sešity prodávají od 4,90 koruny již třetím rokem za sebou a nejlevnější jednopatrový penál bez náplně si drží stálou cenovku 199,90 koruny. Nákladnější položky, jako aktovky a batohy, zůstávají na loňské úrovni.
Prvňáček: Od patnácti set po šest tisíc korun
Největší finanční zátěž tradičně čeká rodiče dětí, které poprvé usednou do školních lavic. Modelový nákup podle nejčastějších požadavků škol ukazuje, že standardní výbava pro prvňáka vyjde nejčastěji na 3 000 až 3 500 korun.
Konečný účet se však může dramaticky lišit podle zvolené kategorie produktů. Úsporná varianta s nejlevnějšími dostupnými pomůckami vyjde přibližně na 1 500 korun. Prémiové značkové vybavení naopak snadno přesáhne 6 000 korun.
Zásadní roli hraje také přístup samotných základních škol. Řada institucí nakupuje část výtvarných potřeb či sešitů hromadně, což rodičům uleví jak finančně, tak časově při shánění specifických položek.
Barefoot bačkory a konec pohádkových postav
Vybavení do školy už dávno není jen o funkčnosti. Letošním dominantním trendem v kategorii přezůvek a domácí obuvi jsou barefoot bačkory, u nichž meziročně vzrostl zájem zákazníků o deset procentních bodů. Poptávka po nich vrcholí v srpnu a následně v lednu před startem druhého pololetí.
Vizuální styl batohů a penálů ovládly dva protichůdné směry. Absolutně nejžádanější jsou neutrální jednobarevné verze bez pohádkových postav. Rodiče i starší děti volí jemné tóny a kolekce jako Sunset, Sky, Creamy či West Indigo, které bez problémů ladí s běžným oblečením po celý rok.
Pokud dítě trvá na konkrétním hrdinovi, žebříčkům neohroženě vévodí postavička Stitch. Za ní s odstupem následují jednorožci, Harry Potter, Spider-Man a Batman, doplnění o stálice jako Ledové království, Pokémon, Auta nebo Avengers. Naopak propad popularity letos zaznamenaly motivy Bluey, Krteček či Prasátko Peppa.
Výrobci zároveň stále častěji nabízejí ekologicky šetrné alternativy – od recyklovaných sešitů až po eko lepidla a psací potřeby.
Poslední srpnový týden: Hlavní nákupní šílenství
Většina rodin nákupy nechává na poslední chvíli. Hlavní nákupní nápor začíná v posledních dvou týdnech srpna a pokračuje v prvním zářijovém týdnu. Podle dat z obchodního řetězce Billa patří mezi nejprodávanější artikly v tomto období sešity, ochranné obaly, kuličková pera a lepicí tyčinky.
Vyčkávání má své opodstatnění – rodiče tak nakoupí přesně to, co kmenoví učitelé na začátku září skutečně vyžadují. Podle datové analytičky portálu Zboží.cz Kateřiny Nejedlé se strategický přístup k nákupům a využití slevových akcí vyplácí zejména u větších rodin s více dětmi, kde se úspory rychle sčítají.
Zdroje článku: skrblik.cz, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková