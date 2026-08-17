Zbyla vám doma stará petrolejová lampa po babičce. Neuvěříte, kolik tisíc jsou za ni teď starožitníci ochotni zaplatit

Když vyklízíte starou chalupu nebo prohrabáváte věci po prarodičích, mezi prachem a pavučinami můžete narazit na předmět, který dnes budí pozornost sběratelů. Petrolejová lampa, která kdysi osvětlovala venkovské domácnosti a stodoly, se z běžného užitného předmětu proměnila v hledaný historický artefakt.
V době, kdy elektrický proud nebyl samozřejmostí, petrolejky tvořily páteř večerního osvětlení v tisících českých domácností. Zvláště na venkově a v odlehlých oblastech fungovaly jako jediný spolehlivý zdroj světla až do padesátých let minulého století. Mnohé z nich přečkaly válku, poválečné změny i éru socialismu – a dnes tiše čekají na půdách.
Německá značka, která ovládla svět
Mezi nejžádanější kusy patří lampy značky Feuerhand, konkrétně legendární model 176 označovaný jako „Baby Special 276“.
Firma Nier Feuerhand z Německa se v meziválečném období stala největším světovým výrobcem petrolejových lamp. Mezi lety 1918 a 1938 zaplavila trh miliony kusů, které se díky robustní konstrukci a spolehlivosti rozšířily po celé Evropě i zámoří. Proto jich na českém území zůstalo obrovské množství – takřka v každé venkovské domácnosti se nějaká našla.
Model 176 si získal oblibu díky odolnosti vůči větru a dešti. Kovový plášť chránil plamen před povětrnostními vlivy, takže lampa svítila i v těch nejdrsnějších podmínkách. Používala se nejen doma, ale i při práci na poli, v dílnách nebo jako nouzové osvětlení během výpadků proudu.
Co rozhoduje o ceně dnes
Ne každá petrolejka z půdy má však stejnou hodnotu. Klíčový je především stav dochování – sběratelé pečlivě zkoumají, zda je skleněný válec původní, jestli hořák funguje a jak vypadá povrchová úprava kovu.
Nejvyšší ceny dosahují lampy s původním žáruvzdorným sklem, například od prestižní značky Schott Suprax. Takové kusy mohou na aukčních portálech atakovat částky kolem osmi tisíc korun. Kompletně zachovalé exempláře v původním laku, bez rzi a s funkčním mechanismem se běžně prodávají za tři až pět tisíc.
Extrémně vzácné jsou vojenské verze lamp Feuerhand používané za druhé světové války. Některé kusy nesly speciální držáky pro montáž na koncová světla vozidel Wehrmachtu nebo měly upravený plášť pro maskování světla. Tyto militaria mohou u specializovaných sběratelů dosáhnout i dvojnásobných cen oproti civilním verzím.
Naopak běžné kusy ve špatném stavu, s prasklým sklem nebo silně zkorodovaným povrchem, mají hodnotu spíše symbolickou – pohybují se v řádu stokorun. I tak ale mohou posloužit jako dekorativní doplněk interiéru v retro stylu nebo jako zdroj náhradních dílů pro restaurátory.
Trh s nostalgií roste
Zájem o staré petrolejové lampy v posledních letech stoupá. Část kupců je motivována sběratelskou vášní a touhou po autentických historických předmětech, jiní hledají funkční záložní osvětlení pro chatu či případ blackoutu.
Na českých aukčních portálech se lampy Feuerhand objevují pravidelně, nabídkové ceny se pohybují od tisíce do dvanácti tisíc korun. Ne vždy se ale prodají – záleží na konkrétním stavu, kompletnosti a aktuální poptávce. Reálné prodejní ceny bývají konzervativnější, pohybují se většinou mezi patnácti sty a osmi tisíci korunami.
Pokud tedy máte doma starou lampu po babičce, vyplatí se ji před vyhozením pečlivě prohlédnout. Možná držíte v ruce kousek historie, který má nejen citovou, ale i reálnou finanční hodnotu. A i kdyby ne – stále to je funkční předmět, který dokáže posloužit, když zrovna vypadne proud.
Zdroje článku: vuurenrook.nl, aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová