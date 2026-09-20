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Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester

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Zpěvák zveřejnil více než minutové video z ranní rozcvičky na gymnastických kruzích. Fanoušci žasnou a propojují si jeho kondici s talentem dcery Ester.
Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester

Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester

Zdroj: Stefan Brending / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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