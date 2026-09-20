Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester

Dvanáct protočení na volně zavěšených kruzích, kontrolovaný pohyb, ani náznak nejistoty. Když Janek Ledecký v polovině září nahrál na Instagram video ze své ranní rutiny, nešlo o další fotku bez trička u bazénu. Tentokrát předvedl dynamický silově-koordinační výkon na náčiní, které spolehlivě odhalí slabiny i u lidí o třicet let mladších. Komentáře se plnily obdivem, ale mezi řádky se objevovala i otázka, kterou si fanoušci kladou už roky: není tohle přesně ten základ, na kterém vyrostla kariéra Ester Ledecké?
Kruhy nejsou bradla, a už vůbec ne posilovna
Kdo někdy visel na gymnastických kruzích, ví, že první pocit není síla, ale chaos. Kruhy se houpou, ramena se snaží uniknout z kloubů a tělo se třese, i když člověk jen drží základní oporu. Podle instruktážního materiálu CrossFit Essentials právě tato nestabilita odlišuje kruhy od jakéhokoli jiného náčiní: tělo musí neustále mikrostabilizovat ramena, paže i střed trupu současně. Běžný návštěvník posilovny, zvyklý na vedené stroje a pevné tyče, tu narazí na úplně jiný druh zátěže.
Ledeckého video, které média zachytila 18. září 2026, ukazuje něco víc než statickou pózu. Více než minuta dynamického cvičení, plynulé přechody, dvanáct protočení. Tohle není výkon, který se dá předstírat nebo natrénovat za odpoledne.
Od surfové fotky k důkazu síly
Už v červenci 2026, dva dny po svých 64. narozeninách, rozvířil sociální sítě snímkem na vlně za motorovým člunem. Média tehdy psala o „vypracované postavě“ a „břišních svalech zpěváka“. Jenže surfová fotka dokazovala hlavně vizuální formu, štíhlou, šlachovitou postavu člověka, který se o sebe stará.
Zářijové video je kvalitativně jiný materiál. Statická fotka ukáže, jak člověk vypadá. Kruhy ukážou, co jeho tělo dokáže. A právě ten posun od estetiky k funkci dělá z Ledeckého případu něco víc než rubriku o celebritách.
Nejde přitom o náhodný záblesk. V rozhovoru pro Lidové noviny z roku 2022 popsal svůj sportovní režim bez příkras: lyžuje od tří let, v létě jezdí windsurfing a vodní lyže, v Řecku je schopný najezdit 70 až 80 kilometrů, k tomu občas běhá a zvedá činky. Posilovna ho prý nebaví, ale bere ji jako nutný doplněk kvůli výdrži na vodě. Zda pravidelně trénuje přímo na kruzích, veřejně neřekl, ale plynulost pohybu na videu nenasvědčuje tomu, že by na ně lezl poprvé.
„Tak Janku!!! To fakt klobouček“
Reakce fanoušků šly po třech liniích: kondice, postava, energie. Pod videem se objevily komentáře typu „Borec“ i delší výlevy obdivu. Zpěvačka Leona Machálková přihodila žert „Tak lepší než se vytahovat…“. A pak přišla ta nevyhnutelná fanouškovská zkratka: teď je jasné, po kom Ester je.
Je to zjednodušení? Samozřejmě. Ale ne úplně od věci. Janek Ledecký sám v rozhovoru pro Premium Sports mluvil o genech po dědovi Janu Klapáčovi, legendárním hokejistovi. Zároveň ale výslovně říkal, že si Ester svou pozici „tvrdě vyjezdila“. A rozhovory o rodině ukazují, kolik do toho šlo organizace: domácí výuka, víc času na trénink, celý rodinný režim podřízený sportu. Sportovní dispozice a prostředí se v rodině Ledeckých potkaly. Jedno bez druhého by nestačilo.
Každý osmý senior sportuje. Ledecký dělá protočky
Čísla z publikace ČSÚ a ÚZIS Senioři v ČR v datech ukazují, že v roce 2019 sportoval alespoň jednou týdně jen každý osmý člověk nad 65 let. Ve skupině 65 až 74 let to bylo 17 %. Ledecký se za pár měsíců do této věkové kategorie přesune, a místo jedné procházky týdně točí na kruzích.
To neznamená, že by šedesátníci měli hned lézt na kruhy. Oficiální doporučení pro starší dospělé, ať už od amerického CDC, nebo českého portálu eZdraví, staví na kombinaci aerobní aktivity, silového tréninku minimálně dva dny v týdnu a cvičení rovnováhy. Kruhy zavěšené nízko, s nohama na zemi, přítahy v náklonu, krátké opory, to je rozumný začátek. Ledeckého dynamická verze rozumný začátek není. Je to výsledek desetiletí pohybu.
Podle nás je právě tohle na celém videu nejsilnější: ne to, že čtyřiašedesátiletý zpěvák dobře vypadá, ale že předvádí koordinovaný výkon, na kterém by se většina netrénovaných lidí bez ohledu na věk rozsypala během prvních pěti sekund.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta