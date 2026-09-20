Jaká bude cena dálničních známek na rok 2027?

Čtyři roky drahých dálnic
Kdo si pravidelně kupuje dálniční známku, dobře ví: každý leden přišel účet vyšší než loni. Od roku 2022 se cena ročního kupónu vyšplhala z původních 1 500 korun na dnešních 2 570 korun. Sedmdesátiprocentní skok za čtyři roky – to je tempo, které řidiče bolí víc než kdejaký výmol na D1.
Za tímto tempem stál automatický mechanismus valorizace, který zavedla minulá vláda. Systém fungoval jednoduše: každý rok se cena upravila podle inflace a délky nově otevřených dálničních úseků. V praxi to znamenalo pravidelné zdražování bez potřeby schvalovat každou změnu v parlamentu.
Teď má být konec. Poslanecká sněmovna ve druhém čtení podpořila novelu zákona o pozemních komunikacích, která automatickou valorizaci ruší. Pokud projde i třetím čtením, ceny známek zůstanou v roce 2027 stejné jako letos: roční za 2 570 korun, měsíční za 480 korun, desetidenní za 300 korun a jednodenní za 230 korun.
Transparentnost místo automatismu
Ministr dopravy Ivan Bednárik obhajuje změnu argumentem férovosti a otevřenosti.
Přiblížili jsme se k přijetí našeho návrhu, aby řidiči v České republice neplatili za dálniční známky více. Automatický mechanismus zavedený minulou vládou totiž v praxi znamenal opakované zdražování dálničních známek, což nepovažuji za dlouhodobě udržitelné ani správné. Cena známky od roku 2022 vzrostla o 70 procent,
říká Bednárik.
Pokud by automatická valorizace zůstala zachována, roční známka by v roce 2027 stála přibližně 2 690 korun – tedy o dalších 120 korun více než dnes. Zmrazení tak řidičům ušetří, ale Státní fond dopravní infrastruktury přijde v roce 2027 odhadem o 488 milionů korun. V roce 2028 by se propad prohloubil ještě výrazněji – na zhruba 739 milionů.
Ministr zdůrazňuje, že jakékoli budoucí zvýšení už nebude automatické.
Pokud některá z příštích vlád dospěje k závěru, že zvýšení ceny je nezbytné, bude muset svůj návrh předložit v rámci novely zákona a obhájit jej v otevřené odborné i politické debatě. Takový postup je transparentnější a férovější vůči veřejnosti,
dodává Bednárik.
Slevy pro ekologická auta a nová 24hodinová známka
Novela zachovává stávající zvýhodnění pro bezemisní a nízkoemisní vozidla. Plug-in hybridy, elektromobily, auta na vodík i vozy na CNG a LNG si tak i nadále polepší. Ministerstvo dopravy původně uvažovalo o zrušení některých slev, po připomínkách z meziresortního řízení a po komunikaci s Evropskou komisí ohledně Národního plánu obnovy však od změn ustoupilo.
Poslanci budou ve třetím čtení rozhodovat také o pozměňovacím návrhu, který mění jednodenní elektronickou známku na vinětu s klouzavou 24hodinovou platností. Dosud denní kupón platil pouze do půlnoci daného dne, nově by měl fungovat celých 24 hodin od okamžiku aktivace. Tuto úpravu, kterou původně prosadil Senát, již odsouhlasil hospodářský výbor.
Oficiální elektronické dálniční známky lze zakoupit výhradně na adrese edalnice.gov.cz. Jednotná státní doména gov.cz má řidičům usnadnit rozpoznání ověřeného webu a ochránit je před nákupem na komerčních stránkách, které napodobují státní e-shop a účtují za zprostředkování zbytečné poplatky.
O finální podobě novely rozhodne Poslanecká sněmovna ve třetím čtení. Pokud zákon projde, vstoupí v účinnost 1. ledna 2027 a řidiči si budou moci poprvé od roku 2022 koupit dálniční známku za stejnou cenu jako v předchozím roce. Otázkou zůstává, jak dlouho zmrazení vydrží a zda budoucí vlády najdou odvahu k otevřené debatě o ceně mobility.
Zdroje článku: mesec.cz/, md.gov.cz, techzpravy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová