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Jaká bude cena dálničních známek na rok 2027?

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Roční kupón za 2 570 korun má zůstat i příští rok. Poslanci právě rozhodují o zmrazení cen, které od roku 2022 vyletěly o sedmdesát procent.
Jaká bude cena dálničních známek na rok 2027?

Jaká bude cena dálničních známek na rok 2027?

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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