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Sobotní beauty experiment: udělej celý make-up v jedné barevné rodině. Je to jednodušší, než vypadá – a překvapivě efektní

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Vínová na rtech, růžová na tvářích, hnědá na očích a potom stojíš před zrcadlem a přemýšlíš, proč spolu jednotlivé části obličeje úplně nemluví. Sobotní experiment je jednodušší: vyber jednu barevnou rodinu a drž se jí.
Sobotní beauty experiment: udělej celý make-up v jedné barevné rodině. Je to jednodušší, než vypadá – a překvapivě efektní

Sobotní beauty experiment: udělej celý make-up v jedné barevné rodině. Je to jednodušší, než vypadá – a překvapivě efektní

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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