Sobotní beauty experiment: udělej celý make-up v jedné barevné rodině. Je to jednodušší, než vypadá – a překvapivě efektní

Broskvová, růžová, berry nebo bronzová. Výsledek bude působit promyšleně, i když ti zabral deset minut. Monochromatický make-up zní trochu jako něco, co vyžaduje profesionální vizážistku a sedmnáct odstínů stejné barvy. Ve skutečnosti může být jedním z nejjednodušších triků vůbec.
Princip je prostý: oči, tváře a rty držíš ve stejné nebo velmi podobné barevné rodině. Nemusí mít identickou intenzitu a už vůbec nemusíš použít jeden produkt na všechno. Důležitá je vizuální příbuznost.
Broskvová je ideální první pokus
Jemně broskvová tvářenka. Na oči teplý béžovo-broskvový stín. Na rty korálový nebo peachy balzám.
Protože barvy mají podobný podtón, celý obličej působí automaticky propojeně. Nemusíš řešit komplikované kombinace a výsledek je svěží bez pocitu, že sis na obličej nakreslila koncept. Pokud máš raději tlumenější barvy, stačí jít do meruňkové nebo teplé nude.
Růžová vůbec nemusí být panenkovská
Dusty rose na tvářích, mauve růžová na rtech a podobný tón jemně přes víčko. Velmi snadno můžeš pracovat s intenzitou. Oči skoro neutrální, tváře střední a rty nejsilnější.
Právě díky tomu monochromatický look neznamená, že budeš mít celý obličej stejně růžový. Jedna barevná rodina neznamená jeden odstín.
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Berry je perfektní na večer
Vínová a berry mohou vypadat na očích děsivě, pokud si představíš červené víčko až k obočí. Nemusíš. Stačí měkký švestkový nebo vínově hnědý stín kolem řas, jemná berry tvářenka a rtěnka v podobném tónu.
Pokud jsou rty výrazné, zbytek nech průsvitnější. Celý look pak působí hluboce podzimně, ale stále nositelně.
Bronzová funguje i pro ženy, které tvrdí, že neumějí barevný make-up
Hnědobronzový stín. Teplejší bronzer nebo béžovohnědá tvářenka. Caramel nude rty. Technicky pořád pracuješ v jedné rodině, jen se pohybuješ v neutrálech.
Je to velmi bezpečný způsob, jak si princip vyzkoušet, pokud tě představa růžových víček posílá do mírného stresu.
Můžeš použít jeden multifunkční produkt – ale nemusíš
Krémové produkty na rty a tváře jsou pro monochromatický look perfektní.
Jen vždy zkontroluj, zda je konkrétní výrobek určený také pro použití kolem očí, než ho automaticky namažeš na víčko. To, že je něco bezpečné na rtech nebo tvářích, neznamená automaticky, že je to schválené pro oblast očí. Nejjednodušší řešení? Použij podobné odstíny v produktech určených přesně tam, kam je dáváš.
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Tajemství je měnit textury
Kdybys dala na oči, tváře i rty úplně stejnou barvu se stejným matným povrchem, může výsledek působit ploše.
Zkus proto jednu část lesklou, druhou saténovou a třetí jemně matnou. Například matný stín, krémová tvářenka a lesklé rty. Barevně spolu všechno mluví. Texturou má obličej pořád hloubku.
A nemusí to být perfektní
Tohle je sobotní experiment. Ne státní zkouška z vizážistiky. Vyber si barvu, kterou už máš ráda, najdi tři její příbuzné a zkus je dát na jeden obličej.
Pokud zjistíš, že berry vypadá fantasticky na rtech a na očích se v ní cítíš jako po třídenní alergii? Dobře. Smýváme. Beauty má jednu velkou výhodu. Na rozdíl od ofiny většina experimentů zmizí odličovačem během dvou minut. A přesně proto má smysl si s ní občas hrát.
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Zdroje: U.S. Food and Drug Administration – Eye Cosmetic Safety [1], FDA – Color Additives and Cosmetics: Fact Sheet [2].