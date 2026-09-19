Léto ještě nebal do krabic: 7 letních věcí, které můžeš nosit celý podzim úplně jinak

Začátek podzimu je zvláštní módní mezistav. V sedm ráno stojíš před domem a říkáš si, že je evidentně listopad. Ve dvě odpoledne neseš sako v ruce a proklínáš vlastní rozhodnutí vzít si ponožky. Právě pro tohle období existuje přechodový šatník.
Aktuální pre-fall kolekce pracují hodně s vrstvením a Vogue letos popisuje tuto fázi sezony jako most mezi letními favority a prvními skutečně podzimními kusy. Takže nemusíš 1. září provést kompletní výměnu skříně. Některé letní věci budou právě teď možná vypadat nejlépe.
1. Bílé tílko schovej pod sako
V létě bylo hlavní postavou. Teď se stane základní vrstvou. K širokým kalhotám, džínům nebo sukni přes něj dej sako, koženou bundu nebo cardigan. Pokud se odpoledne oteplí, jednu vrstvu odložíš a pořád máš hotový outfit. Přechodový šatník je z velké části umění možnosti něco sundat.
2. Saténová midi sukně potřebuje svetr
Právě kontrast lehké lesklé látky a měkké pleteniny dělá ze saténové sukně překvapivě podzimní kus. K tomu loafers, tenisky nebo nízké kozačky. Pokud je svetr delší a celý outfit příliš beztvarý, můžeš jeho přední část lehce zastrčit nebo ho opticky zkrátit u pasu. Sukně, která v červenci chodila na večeři s tílkem, může v říjnu bez problému chodit do práce.
3. Letní šaty dej pod koženou bundu nebo sako
Ne všechny. Velmi plážové šaty s tropickými palmami možná skutečně mohou odpočívat. Jednoduché slip dress, košilové nebo jednobarevné midi šaty ale mají podzimní potenciál obrovský. Přes ně přidej bundu, cardigan nebo sako a otevřené sandály vyměň za loafers, baleríny či kozačky. Najednou není vůbec poznat, že šaty původně trávily červenec vedle Aperolu.
4. Bermudy ještě neukládej
Delší šortky fungují překvapivě dobře se sakem, úpletem, košilí a loafers. Pokud počasí dovolí, nech nohy holé. Později může přijít jemná punčocha nebo vysoká bota. Je to ideální období pro oblečení, které by v plném létě bylo příliš formální a v listopadu už příliš optimistické.
5. Bílá košile není sezonní
Rozepnutá přes tílko. Pod svetrem s vytaženým límcem. Pod sakem. Zavázaná přes šaty. Vogue letos při přechodu do podzimu znovu pracuje s crisp shirt jako jedním z těch kusů, které se mezi sezonami přesouvají skoro bez odporu. A přesně proto je dobrá bílá košile tak nudně užitečná.
6. Letní barevná kabelka může zachránit podzimní neutrál
Možná právě začínáš nosit čokoládovou, šedou, camel a navy. Není žádný důvod současně pohřbít jasně červenou, modrou nebo zelenou kabelku jen proto, že „už je podzim“. Naopak. Jeden letní barevný detail dokáže neutrální podzimní outfit vytáhnout mnohem víc než další hnědý doplněk. Přechod mezi sezonami nemusí znamenat, že celý svět zhnědne.
7. Bílé džíny mají povolený pobyt i po létě
Staré pravidlo, že bílá má po létě někam zmizet, můžeme s klidem nechat minulosti. Bílé nebo krémové džíny vypadají skvěle s čokoládovým svetrem, camel kabátem, šedým sakem i koženou bundou. Jen se změní jejich okolí. Místo sandálů přijdou loafers nebo sneakers, místo lněné košile úplet. Kalhoty nemusí poznat, že je září.
Podzimní šatník tedy nemusí začít nákupem
Může začít kombinováním. Než koupíš další přechodové šaty, vezmi ty, které už máš, a zkus k nim něco úplně podzimního. Než uklidíš sukni, přidej svetr. Než odložíš bílé džíny, dej k nim čokoládovou.
Aktuální móda navíc vrstvení vyloženě přeje, takže právě období, kdy počasí neví, čím chce být, může být paradoxně nejzábavnější část roku. Pro skříň určitě. Pro ranní rozhodování už o něco méně.
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Zdroje: Vogue – 13 Pre-Fall Trends to Transition Your Wardrobe Into Next Season [1], Vogue – 7 Pre-Fall 2026 Styling Tricks to Try This Summer [2].