Sophia Loren slaví 92. Elegantní nikdy neznamenalo, že by měla být nenápadná

Sophia Loren dnes slaví 92 let. Narodila se 20. září 1934 v Římě a z dívky, která vyrůstala v poválečné chudobě v Pozzuoli, se postupně stala jednou z největších evropských filmových hvězd. Za film Horalka (Two Women) získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon a stala se první herečkou, která tuto cenu získala za výkon v cizojazyčném filmu. Později dostala od americké filmové akademie také čestného Oscara.
Jenže její obraz v kulturní paměti nikdy netvořily pouze filmy. Byly to také oči obtáhnuté tmavou linkou, korzety, šaty sevřené v pase, obrovské sukně, hluboké výstřihy, capri kalhoty, košile a způsob, jakým dokázala působit stejně přesvědčivě v róbě jako v obyčejných džínách. Vogue její styl opakovaně připomíná jako směs vysokého glamouru a velmi nenucené ženskosti.
Nikdy nepředstírala, že její tělo v místnosti není
Na fotografiích Loren z padesátých a šedesátých let je něco, co dnes působí téměř osvěžujícím způsobem. Nesnaží se opticky zmizet. Pas je vidět. Boky jsou vidět. Výstřih je výstřih. Vlasy nejsou uhlazené do bezpečné neutrality a náušnice rozhodně nepředstírají, že tam nejsou.
foto PICRYL
Nejde o to, že bychom měly všechny začít nosit korzet a diamanty cestou pro rohlíky. Spíš o ten postoj. O moment, kdy si vezmeš něco výrazného a další dvě hodiny se neptáš sama sebe, jestli už to náhodou není moc.
Protože „moc“ je zvláštní měřítko. Velké náušnice jsou moc. Červená rtěnka je moc. Výstřih je moc. Leopard je moc. Podpatky jsou moc. A pak vejde žena, která všechno tohle unese naprosto samozřejmě, a najednou si nikdo nevzpomene, kdo tu hranici vlastně stanovil.
Elegance nemusí být tichá
V posledních letech jsme si zvykly spojovat luxus s nenápadností. Béžová, šedá, dokonale čistý kabát, maličké náušnice a kabelka, jejíž cenu pozná jen někdo, kdo už ji zná. Loren připomíná úplně jinou školu elegance. Takovou, která se nemusí omlouvat za to, že chce být vidět.
Jednou jsou to šaty s výrazným pasem. Jindy široký klobouk. Jindy černá linka, která končí skoro tam, kde začíná spánek. A někdy prostě jen způsob, jakým člověk stojí, protože oblečení samo o sobě nikdy nemá tolik sebevědomí jako žena, která se v něm přestane kontrolovat.
foto PICRYL
A možná právě to je její nejlepší módní lekce
Ne „oblékej se jako Sophia Loren“. To by bylo trochu směšné a hlavně nemožné. Spíš si z ní vezmi dovolení být někdy výraznější.
Pokud miluješ hlubokou vínovou rtěnku, nenahrazuj ji tělovým leskem jen proto, že je bezpečnější. Pokud se ti líbí obrovské zlaté náušnice, nemusíš k nim automaticky obléct všechno ostatní nenápadně, aby ses „vyvážila“. A pokud ti nějaké šaty připomínají, že máš tělo, není to automaticky jejich chyba.
Sophia Loren dnes slaví 92. A po všech těch dekádách její staré fotografie pořád nepůsobí zajímavě proto, že dokonale splňují nějaký soubor pravidel. Působí zajímavě, protože na nich žena zjevně nemá potřebu se zmenšovat.
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Zdroje: Biography – Sophia Loren [1], Academy of Motion Picture Arts and Sciences – Sophia Loren [2], British Vogue – Sophia Loren: A Masterclass In High-Impact Dressing [3], foto PICRYL