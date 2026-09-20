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Sophia Loren slaví 92. Elegantní nikdy neznamenalo, že by měla být nenápadná

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Když se řekne klasická ženská elegance, často si představíme něco decentního, uhlazeného a hlavně velmi dobře vychovaného. Sophia Loren strávila desítky let dokazováním, že elegance může mít hluboký výstřih, obrovské vlasy, kočičí linku a dost sebevědomí na to, aby se za ní otočila celá místnost.
Sophia Loren slaví 92. Elegantní nikdy neznamenalo, že by měla být nenápadná

Sophia Loren slaví 92. Elegantní nikdy neznamenalo, že by měla být nenápadná

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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