Kozma vládl OKTAGONu čtyři roky. Pak přišel Kaik Brito

Do klece šli 3. prosince 2022 s úplně jinou pověstí. Kozma měl za sebou dlouhé titulové bitvy a několikrát ukázal, kolik toho dokáže vydržet. Brito naopak přijel do Ostravy se třemi výhrami v OKTAGONu, všechny ukončil na KO už v prvním kole. Jejich střet se stal hlavním zápasem
turnaje OKTAGON 37. 1477 dní na trůnu
Kozmova šampionská éra začala 17. listopadu 2018. Na OKTAGONu 10 porazil Gábora Borárose na TKO ve druhém kole a stal se prvním šampionem welterové váhy organizace. Následovalo pět úspěšných obhajob a série, která z něj udělala jednu z nejvýraznějších tváří tehdejšího OKTAGONu.
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Proti Britovi nastupoval k šesté obhajobě a jeho bilance v organizaci byla 10-0. Vyzyvatel se k titulu dostal úplně jinou cestou. Gábora Borárose, Roberta Bryczeka i Andreje Kalašnika ukončil v prvním kole. Kozmova vytrvalost a schopnost přežít těžké chvíle tak stály proti Brazilcově rychlosti a tvrdosti.
Brito Kozmu nepustil do hry
Od začátku měl Brito v postoji navrch. Kozmu opakovaně zasahoval, ve druhém kole ho dostal do vážných problémů a český šampion začal výrazně krvácet. Přesto vydržel až do třetí pětiminutovky a znovu ukázal odolnost, která mu pomohla v několika předchozích titulových zápasech.
Tentokrát však samotná tvrdost nestačila. Brito pokračoval v přesných útocích a rozhodčí zápas ve třetím kole v čase 4:12 ukončil. Oficiální verdikt zněl TKO po úderech. Celý titulový duel později zveřejnil
OKTAGON na svém YouTube kanálu.
Změna šampiona nepřišla po těsném rozhodnutí ani po jedné chybě v jinak vyrovnaném zápase. Brito byl v postoji rychlejší, přesnější a Kozmu postupně rozebral. Jako první bojovník v OKTAGONu našel způsob, jak dlouholetého vládce welterové váhy porazit.
Pro Kozmu porážka neznamenala konec kariéry. Ukončila však období, během kterého byl prakticky synonymem pro titul OKTAGONu ve welterové váze. Brito v Ostravě nezískal jen pás. Zastavil šampiona, kterého předchozích pět titulových vyzyvatelů sesadit nedokázalo.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek