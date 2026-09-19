Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Není každé „miluju tě“ stejné: 6 způsobů, jak může partner dávat lásku najevo, i když zrovna nenosí kytky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Neříká ti každé ráno, že jsi láska jeho života. Ale natankuje ti auto, protože ví, že ráno spěcháš. Ty zase koupíš jeho oblíbenou čokoládu a ani tě nenapadne, že jsi právě udělala „romantické gesto“. Láska někdy vypadá jako růže. A někdy jako nabitý telefon, káva na stole nebo věta „já to dnes vyřeším“.
Není každé „miluju tě“ stejné: 6 způsobů, jak může partner dávat lásku najevo, i když zrovna nenosí kytky

Není každé „miluju tě“ stejné: 6 způsobů, jak může partner dávat lásku najevo, i když zrovna nenosí kytky

Zdroj:
Reklama
Další články z Poudree.cz
Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému
Co se s tvým tělem děje, když celý den sedíš: záda jsou jen jedna část problému
Léto ještě nebal do krabic: 7 letních věcí, které můžeš nosit celý podzim úplně jinak
Léto ještě nebal do krabic: 7 letních věcí, které můžeš nosit celý podzim úplně jinak

Ráno už chceš kabát, odpoledne lituješ svetru a skříň právě prožívá období, kdy je venku současně srpen i...

4 znamení, se kterými se opravdu nechceš dostat do konfliktu. Jedno vybuchne, druhé ti to připomene ještě v roce 2043
4 znamení, se kterými se opravdu nechceš dostat do konfliktu. Jedno vybuchne, druhé ti to připomene ještě v roce 2043

Někdo se pohádá, bouchne dveřmi a za hodinu už řeší večeři. Jiný se usměje, řekne „v pohodě" a ty až o tři...

Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka
Twiggy je 77: holka s krátkými vlasy a obříma očima změnila ideál krásy dřív, než vůbec vzniklo slovo supermodelka

Bylo jí šestnáct, měla chlapecký sestřih, obrovské řasy a postavu, která neodpovídala tehdejší představě...

Ženy na Novém Zélandu získaly volební právo jako první. Nebyl to dárek od mužů, ale výsledek let, kdy ženy odmítaly přestat otravovat
Ženy na Novém Zélandu získaly volební právo jako první. Nebyl to dárek od mužů, ale výsledek let, kdy ženy odmítaly přestat otravovat

19. září 1893 podepsal novozélandský guvernér zákon, který ženám umožnil volit. Rádo se o tom píše jako o...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.