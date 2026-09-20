Štummer ustál zápasnický tlak. Charzewského v Liberci porazil na bodyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Štummer ustál zápasnický tlak. Charzewského v Liberci porazil na body
Hanka Gelnarová na KSW 121 několikrát unikla z nebezpečných pozic a ve třetím kole začala Polku trefovat....
Dana White’s Contender Series začínala v roce 2017 jako další cesta do UFC. O devět sezon později z ní...
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Khamzat Chimaev přišel v květnu se Seanem Stricklandem o pás i neporazitelnost. Rozhodnutí ale stále odmítá...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →