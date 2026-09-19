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Téměř neznámé ovoce ukrývá mimořádné množství prospěšných látek. Jeho konzumace může pomoci také se snížením cholesterolu

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Yuzu je hybridní citrusové ovoce známé také jako yuja. Původně pochází z Číny (před více než 1000 lety) a nyní roste v Japonsku, Koreji a dalších částech světa. Plody jsou malé cca 5,5 - 7,5 cm. Má relativně silnou žlutou slupku a je aromatičtější a mnohem kyselejší než jiné citrusové plody.
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Zdroj: Fotografie: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

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