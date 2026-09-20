Vracející se křeče v nohou: Na skličující neduh si došlápne hořčík a epsomská sůl

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Vracející se křeče v nohou: Na skličující neduh si došlápne hořčík a epsomská sůlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Křeč nohou je nepříjemný problém, se kterým se můžete setkat kdekoliv a kdykoliv. Existují však snadné způsoby, jak ji rychle a účinně zastavit.
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Zdroj: Fotografie: Lubyanka / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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