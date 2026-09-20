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Za koně ze Španělska zaplatila přes 70 tisíc. Prodávající pak přestal komunikovat

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Žena z Přibyslavi se stala terčem podvodu při nákupu koně ze Španělska. Na internetu našla nabídku, na kterou v druhé polovině srpna reagovala. S prodejcem se následně prostřednictvím WhatsAppu dohodla na koupi koně za 3000 eur, tedy v přepočtu zhruba 75 tisíc korun.
Za koně ze Španělska zaplatila přes 70 tisíc. Prodávající pak přestal komunikovat

Za koně ze Španělska zaplatila přes 70 tisíc. Prodávající pak přestal komunikovat

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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