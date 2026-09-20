Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Vědci hledali Nessie v 250 vzorcích vody. Příšeru nenašli, zato narazili na jednu stopu, která odmítla zemřít

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Živočich nemusí být chycen ani spatřen, aby po sobě zanechal genetickou vizitku. Vědci proto odebrali stovky vzorků vody z Loch Ness a hledali DNA jeho obyvatel. Plesiosaurus, jeseter ani obří sumec se neozvali. Jedna skupina živočichů ale byla prakticky všude: úhoři.
Vědci hledali Nessie v 250 vzorcích vody. Příšeru nenašli, zato narazili na jednu stopu, která odmítla zemřít

Vědci hledali Nessie v 250 vzorcích vody. Příšeru nenašli, zato narazili na jednu stopu, která odmítla zemřít

Zdroj:
Reklama
Další články z Kód Enigma
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení
Vesnice, které usínaly na celé dny: záhada z Kazachstánu měla děsivé pozemské vysvětlení
Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí
Mluvily cizí řečí a měly zelenou kůži. Záhada dětí z Woolpitu nedává historikům spát už staletí

Jednoho dne se v anglické vesnici Woolpit údajně objevily dvě děti, které působily, jako by přišly z jiného...

Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií
Když se volí papež, císař nebo král: Volby existovaly dávno před moderní demokracií

Papež za zavřenými dveřmi, císař vybraný sedmi knížaty nebo polský král hledající přízeň tisíců šlechticů....

Buňka může spustit vlastní smrt a přesto přežít. Její potomky je pak až sedmkrát těžší zabít
Buňka může spustit vlastní smrt a přesto přežít. Její potomky je pak až sedmkrát těžší zabít

Apoptóza se často popisuje jako buněčná sebevražda bez návratu. Experimenty na tkáni larvy octomilky ale...

Mozek vypadá jako jeden orgán. V embryu ale začíná jako dva oddělené systémy staré přes půl miliardy let
Mozek vypadá jako jeden orgán. V embryu ale začíná jako dva oddělené systémy staré přes půl miliardy let

Přední a zadní část lidského mozku nevyrůstají podle nové studie z jednoho společného buněčného základu. Už...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Další články z kategorie Zajímavosti
Zobrazit více
Zajímavosti
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.