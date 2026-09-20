Crosby, Malkin a Letang začínají 21. sezonu spolu. NHL možná podobnou trojici už nikdy neuvidí

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Crosby, Malkin a Letang začínají 21. sezonu spolu. NHL možná podobnou trojici už nikdy neuvidíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Sidney Crosby vstupuje do 22. sezony v Pittsburghu, Jevgenij Malkin a Kris Letang do 21. Všichni tři společně zahajují už 21. ročník jako spoluhráči. V éře platového stropu, volného trhu a častých přestupů jde o něco, co může zůstat dlouho neopakovatelné.
Sidney Crosby
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