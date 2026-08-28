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Co se děje s Googlem?

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Taky máte pocit, že poslední dobou Google na různé dotazy vrací čím dál méně relevantní výsledky a často už nepomáhají ani uvozovky nebo omezení na konkrétní web?
Google logo 2015

Google logo 2015

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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