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Podíl Intelu klesl na 31leté minimum, na úroveň roku 1995

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Podíl procesorů Intelu na trhu vyjádřený v procentech prodaných kusů poprvé po více než 30 letech spadl pod 70 %. Čísla potvrdily analytické firmy Mercury Research i John Peddie Research…
Lip-Bu Tan Day 1 blue

Lip-Bu Tan Day 1 blue

Zdroj: Intel
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