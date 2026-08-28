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Socket AM5 počítá s APU Medusa. Vysvětluje to integrovanou grafiku v desktopu

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Klasický Zen 6 pro AM5 desktop, Olympic Ridge, nejspíš nebude vybaven integrovanou grafikou. Ta však v desktopu nadále bude přítomna: Na produktu, který může nabídnout až 22 jader / 44 vláken…
AMD Medusa AM5

AMD Medusa AM5

Zdroj: ChatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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