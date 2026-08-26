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Intel s akcelerátory Crescent Island spoléhá na software Nvidia Dynamo

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Intel představil podrobnější plány s AI akcelerátory Crescent Island, které vzešly z GPU architektury Xe3P, původně označované jako Celestial. Zajímavé je, že Nvidia Intelu vlastně vyšlapala cestu…
Intel Crescent Island Hot Chips 2026

Intel Crescent Island Hot Chips 2026

Zdroj: Intel
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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