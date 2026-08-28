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Vlašský salát podle ČSN z roku 1976: Připravte si doma poctivý „vlašák“ podle původní normy

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Připravte si pravý domácí vlašský salát podle prvorepublikové a ČSN normy z roku 1976! Vyzkoušejte poctivý recept s majonézou, zeleninou a junioru.
Obrázek k receptu na vlašský salát

Obrázek k receptu na vlašský salát

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na legendární vlašský salát
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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