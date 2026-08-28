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Motorkářka při nehodě utrpěla těžké zranění. Na místě zasahovali letečtí záchranáři

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Těžké zranění utrpěla motorkářka, která v pátek ráno havarovala na silnici mezi obcemi Starý Klíčov a Nový Klíčov na Domažlicku. U nehody zasahovali vedle pozemních záchranářů a hasičů také letečtí záchranáři.
Motorkář při nehodě utrpěl těžké zranění. Na místě zasahovali i letečtí záchranáři

Motorkář při nehodě utrpěl těžké zranění. Na místě zasahovali i letečtí záchranáři

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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