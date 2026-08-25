Intel odhalil Diamond Rapids, proces 18A-P a 1,28GB cache

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Intel odhalil Diamond Rapids, proces 18A-P a 1,28GB cachePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Intel s Xeony Diamond Rapids neměl moc štěstí. Chybí HT, pro urychlení příprav padla 8kanálová verze, instrukce APX byly omezeny a procesory čeká zpoždění. Přesto mají dva světlé body…
Intel Diamond Rapids
Zdroj: Intel
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Web se věnuje tématům z oblasti informačních technologií, softwaru, hardwaru i digitálních trendů, které ovlivňují každodenní život. Čtenáři zde najdou články o novinkách ze světa IT, praktické tipy, vysvětlení technologií i pohledy na to, kam se digitální prostředí vyvíjí.Obsah propojuje...Všechny články tohoto autora →
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