Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Loví smrtelně jedovaté hady, přesto ji víc zaskočí muži. Neustále jí vysvětlují, jak má svou práci dělat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pro většinu lidí by už samotný pohled na jedovatého hada znamenal důvod k rychlému ústupu. Čtyřicetiletá Australanka Courtenay Brown je ale vyhledává dobrovolně a odchytává je v domech, automobilech, školách i na zahradách. Přesto přiznává, že při práci někdy nepociťuje největší obavy z plazů. Mnohem nepříjemnější pro ni mohou být výjezdy k neznámým mužům na odlehlá či podezřelá místa.
Práce s jedovatými hady ji neděsí. Mnohem častěji musí bojovat s kritikou a poučováním od mužů.

Práce s jedovatými hady ji neděsí. Mnohem častěji musí bojovat s kritikou a poučováním od mužů.

Zdroj: Facebook Courtenay Brown
Reklama
Další články z Trendy Život
Harry a Meghan se vrátili do Británie ve velkém stylu. Za soukromé letadlo zaplatili astronomickou částku
Harry a Meghan se vrátili do Británie ve velkém stylu. Za soukromé letadlo zaplatili astronomickou částku
Zdeněk Godla má další problém s dluhy: V oddlužení se objevily nové závazky, v září ho čeká soud
Zdeněk Godla má další problém s dluhy: V oddlužení se objevily nové závazky, v září ho čeká soud

Finanční problémy herce Zdeňka Godly se znovu dostávají před soud. Přestože dostal další možnost vypořádat...

Lela Vémola znovu rozprodává své oblečení. Značkové kousky dává za pár korun, dočkala se kritiky
Lela Vémola znovu rozprodává své oblečení. Značkové kousky dává za pár korun, dočkala se kritiky

Lela Vémola se po rozchodu s Karlosem Vémolou rozhodla zbavit části svého luxusního šatníku. Některé...

Po Hezuckém zasáhla Evropu 2 další rána: Oblíbený moderátor rádia zemřel na zákeřnou nemoc
Po Hezuckém zasáhla Evropu 2 další rána: Oblíbený moderátor rádia zemřel na zákeřnou nemoc

Česká rozhlasová scéna přišla o jednu z osobností spojených s počátky Evropy 2. Moderátor, hudebník a DJ...

Známou herečku byste skoro nepoznali. Hvězda seriálu Policie Modrava vypadala úplně jinak
Známou herečku byste skoro nepoznali. Hvězda seriálu Policie Modrava vypadala úplně jinak

Českým divákům se do paměti zapsala především díky seriálům Policie Modrava nebo V.I.P. vraždy. Když se ale...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.