Co do myčky nepatří a proč: Chraňte nádobí i samotný spotřebič

Mnoho z nás si život bez myčky na nádobí už ani nedovede představit. Úspora času, úsilí i vody je pro moderní domácnosti obrovským lákadlem. Přestože dnešní spotřebiče umí často zázraky, ne vše do jejich útrob skutečně patří. Nevhodně zvolené nádobí a kuchyňské náčiní mohou vést k nepříjemným a často i nevratným škodám – nejen na samotných předmětech, ale také na vaší myčce. Abyste předešli zbytečným výdajům za opravy nebo dokonce nákupu nového vybavení, prohlédněte si náš souhrn častých omylů.
Dřevěné nádobí a prkénka
Dřevěné vařečky, prkénka nebo misky jsou náchylné k poškození, jakmile jsou vystaveny vysokým teplotám a silným mycím prostředkům. Dřevo má přirozenou schopnost absorbovat vlhkost, která se při dlouhém působení horké vody ještě znásobuje. Časem se mohou objevit praskliny, ve kterých se drží zbytky jídla i bakterie. Výsledkem je nejen neestetický vzhled, ale především zdravotní riziko.
Navíc agresivnější čisticí tablety či gely do myčky proniknou do struktury dřeva a rozkládají ho. Když se dřevěné nádobí opakovaně ocitne v myčce, začne se brzy kroutit, postupně ztrácí původní odstín a může se dokonce drolit. Máte-li doma ručně vyřezávané vařečky nebo poctivá prkénka ze dřeva, jednoznačně jim prospěje šetrné omývání v teplé vodě s trochou jemného saponátu. Tímto způsobem si zachovají nejen svůj estetický vzhled, ale také kvalitu, na kterou jste zvyklí.
Výrobci sice nabízejí různá programová nastavení s nižší teplotou nebo kratším cyklem, avšak ani to není vždy zárukou, že nádobí zůstane v původní kondici. Zdroj: Pexels Ostré nože a kuchyňské čepele
I když se může zdát, že nůž je jen dalším kusem nádobí, které bez problému vložíme do košíku s příbory, realita bývá jiná. Ostří kvalitních nožů, a zejména nožů profesionálních, se v myčce velmi rychle otupuje. Silné proudy vody narážejí do hran čepele a společně s agresivními mycími prostředky způsobují mikroskopická poškození, jež se postupně kumulují. Zásah myčky se může projevit nejen na ostří, ale také na rukojeti. Má-li například dřevěný nebo lepený základ, neustálý styk s vysokými teplotami a vlhkostí dříve či později povede k jeho uvolňování. Ani u plastového madla není situace zcela ideální, protože vlivem horka může časem zkřehnout či lehce změnit tvar.
Nádobí s nepřilnavým povrchem
Teflonové a jiné nepřilnavé povrchy patří mezi oblíbené vychytávky pro rychlou a zdravou kuchyni. Bohužel, i ten nejkvalitnější nepřilnavý povrch může v myčce časem ztrácet své vlastnosti. Teplotní šoky, působení chemických prostředků i intenzivní proud horké vody se postarají o urychlené opotřebení. Povrch se může začít loupat, a pokud si nedáte pozor, částečky se pak dostávají do jídla. Obzvlášť velké riziko poškození hrozí u levnějších pánví s tenčí vrstvou nepřilnavého materiálu. A ani přídavné vrstvy z keramických nebo titanových slitin nejsou imunní vůči hrubšímu zacházení.
Jemný porcelán a zdobené nádobí
Staré nebo zdobné porcelánové talíře, hrnky a misky mohou mít tendenci praskat i při malých výkyvech teploty. Nejde jen o předměty historické, ale i o modernější kousky či ruční malbou. Prudká změna teplot z horké mycí fáze na studené opláchnutí může způsobit vlasové prasklinky, které jsou někdy na první pohled sotva viditelné, avšak časem se mohou zvětšovat. Pokud porcelánové nádobí navíc zdobí zlaté nebo stříbrné lemování, prostředky do myčky je mohou postupně narušit a ozdobné proužky vyblednou či se dokonce zcela odloupnou. Ručně malované ornamenty jsou taktéž ohroženy. Kdo si chce uchovat rodinný servis v neporušeném stavu, měl by ho mýt vždy v ruce a vyhnout se agresivním čistidlům.
Pokud si chcete být stoprocentně jistí, zda daný kousek nádobí do myčky patří, vždy hledejte symbol talíře se svislými pruhy nebo nápis „Dishwasher Safe“. Zdroj: Pexels Křišťál a jemné skleničky
Křišťálové sklenice se vyznačují nádherným třpytem a dokonale ladí se slavnostní tabulí, což je důvod, proč po nich lidé často sáhnou při výjimečných příležitostech. Při opakovaném mytí v myčce ale hrozí, že kombinace vysokých teplot a chemických přípravků může křehký křišťál připravit o jeho typický lesk a způsobit i matný povlak, který už není snadné odstranit. Zkalení nelze snadno odstranit ani speciální chemií, protože dojde k narušení struktury skla. Riziko se násobí, pokud je křišťálové sklo tenkostěnné. Odolnější skleničky určené přímo do myčky bývají robustnější a mají lépe ošetřený povrch, ale u klasického křišťálu či luxusního stolního skla se vyplatí mýt je výhradně ručně.
Termosky a izolační nádoby
Pití teplé kávy nebo čaje z termosky je příjemné zejména v chladném počasí. Pokud si chcete užívat horký nápoj co nejdéle, určitě nechcete narušit izolační vlastnosti nádoby. U některých typů termohrnků se prostor mezi dvojitou stěnou uzavírá vakuem nebo speciální pěnou. Vysoké teploty a prudké střiky vody mohou poškodit těsnění, a tím narušit vakuový uzávěr. Výsledkem je nižší tepelná izolace, nebo dokonce zatečení vody do meziprostoru. Kromě toho řada výrobců výslovně nedoporučuje vkládat termosky do myčky kvůli možnému deformování plastových komponentů. Jestliže termosku důkladně propláchnete a omyjete ručně, prodloužíte její bezchybný provoz o celé roky.
Správná termoska bez poškození udrží váš nápoj teplý po dobu až 7 hodin. Zdroj: Pixabay Příbory a nádobí s lepenými spoji
Některé konvice, hrnky nebo příbory mají rukojeť či jinou část připevněnou k nádobí pomocí lepidla. Tato lepidla často nejsou určena k dlouhodobému vystavení vysokým teplotám. Proto se může stát, že se spoje časem uvolní. Stejně tak se lepidlo může rozpustit nebo ztratit pevnost kvůli silným chemickým přípravkům. Výsledkem je rozpadlé nádobí, které ve finále může myčku i znečistit, pokud se uvolní drobné úlomky či zbytky lepidla. U výrobků, které nesou označení „nevhodné do myčky“, toto pravidlo platí dvojnásob.
Zdroj info: Haier, 4Home, Better Homes