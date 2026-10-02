Žádný zimní režim oken neexistuje. Přenastavením kování bez průvanu zničíte těsnění

Každý podzim se mezi lidmi šíří doporučení vzít imbusový klíč a přepnout plastová okna na zimní režim. Výrobci oken i servisní technici však před plošným utahováním varují. Žádný oficiální zimní přepínač neexistuje. Zbytečné dotažení kování na maximum trvale deformuje pryžové těsnění, namáhá převody kliky a po čase způsobí profukování, které už nepůjde vrátit zpět.
První chladné dny a začátek vytápění nutí většinu majitelů bytů i rodinných domů zkontrolovat, kudy z obydlí zbytečně uniká drahocenné teplo. Stačí přiložit ruku k rámu okna a vnímat lehký závan chladu, aby člověk podlehl populárnímu návodu z internetových fór: najít na hraně křídla kovový čep, otočit jím o devadesát stupňů a zamknout okno na zimu. Tento zdánlivě nevinný kutilský zásah ale v praxi často napáchá víc škody než užitku. Pokud okno doléhá správně, plošné utažení přítlaku zkrátí životnost těsnění na zlomek původní doby a převodový mechanismus v klice vystaví zbytečnému pnutí. Než vezmete do ruky klíč nebo kleště, je nutné pochopit, k čemu uzavírací čepy skutečně slouží, a provést jednoduchý test těsnosti.
Proč výrobci oken před plošným zimním režimem varují
Pojem zimní režim vznikl zjednodušeným výkladem funkce celoobvodového kování. Jak uvádějí ve svých servisních podkladech přední výrobci oken jako
VEKRA v oficiálních návodech k údržbě nebo společnost Slovaktual, moderní plastová i dřevěná eurookna jsou navržena jako celoročně stabilní systém. Celoobvodové kování je sice osazeno excentrickými čepy, jejich účelem je však servisní vyrovnání montážních a výrobních tolerancí a postupného stárnutí materiálu, nikoli sezónní přecvakávání dvakrát do roka.
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Při výrobě a montáži okna se kování nastavuje do neutrální polohy, která zajišťuje optimální přítlak těsnění po celém obvodu křídla. Těsnění z moderní EPDM pryže funguje jako pružina. Aby těsnilo a zároveň vydrželo patnáct až dvacet let, musí být stlačeno jen v předepsaném elastickém rozsahu. Když čep otočíte do polohy maximálního přítlaku bez objektivního důvodu, těsnění se zmáčkne na doraz. Během několika měsíců mrazů dojde k překročení meze pružnosti materiálu a k jevu zvanému trvalá plastická deformace v tlaku. Jak rozebírají servisní technici na
odborném portálu TZB-info, pryž ztratí tvarovou paměť, zploští se a ztvrdne. Jakmile na jaře kování vrátíte zpět do původní polohy, těsnění už se neroztáhne a oknem začne profukovat mnohem víc než před zásahem. Druhým negativním důsledkem je enormní tření: otočení okenní kliky vyžaduje velkou sílu, což vede k postupnému vymačkání převodovky kliky a v krajním případě k prasknutí táhla kování. Čtyři typické situace: Kdy s kováním hýbat a kdy je to chyba
Než začnete cokoliv šroubovat, ujasněte si, jaký problém vlastně řešíte. Zvýšení přítlaku je až posledním krokem údržby, nikoli univerzálním lékem na chlad v pokoji.
Projev na okně Skutečná příčina Co hrozí při dotažení přítlaku Správný postup Okna těsní, klika jde hladce, chlad je cítit u skla Přirozené ochlazování vzduchu u studené skleněné tabule (cirkulace vzduchu). Trvalé zploštění a poškození dosud funkčního těsnění. Do kování nezasahovat. Těsnění pouze očistit a ošetřit silikonovým olejem. Spodní roh křídla při zavírání drhne o rám Křídlo je svěšené v pantech vlastní vahou izolačního skla. Mechanické poškození kování; přítlak polohu křídla nespraví. Seřídit spodní pant výškově a stranově imbusovým klíčem č. 4. Klika jde ztuha a při otáčení vrže Zanesené funkční drážky a vyschlé mazivo v převodovém kování. Hrozí stržení vnitřního čtyřhranu kliky nebo prasknutí převodovky. Vyčistit obvodovou drážku a kápnout olej do mazacích otvorů; nepřitahovat. Při větru je cítit průvan v konkrétním místě Místní netěsnost vlivem stárnutí těsnění nebo mírného prohnutí profilu. Při citlivém seřízení žádné riziko nehrozí. Zkontrolovat celistvost těsnění a jemně zvýšit přítlak na nejbližším čepu. Test papírem: Jak během dvou minut odhalit skutečnou netěsnost
Pocit chladu u okna bývá ošidný. Velká skleněná tabule v zimě funguje jako chladicí plocha: pokojový vzduch se u skla prudce ochladí, klesá dolů k parapetu a vytváří dojem průvanu, i když je okno vzduchotěsně zavřené. Podobně jako jsme popisovali v článku pro
lupání v radiátoru a přípravu topné sezóny, správná diagnostika předchází zbytečným a nákladným omylům. Závěrové čepy kování umožňují jemné seřízení přítlaku křídla, slouží však primárně k vyrovnání montážních vůlí a opotřebení těsnění, nikoli k sezónnímu přepínání.
Abyste zjistili, zda oknem skutečně profukuje spárou mezi křídlem a rámem, použijte jednoduchou metodu s běžným listem kancelářského papíru A4 o gramáži 80 g/m²:
1. Vložení papíru: Otevřete okenní křídlo a vložte list papíru mezi rám a těsnění v místě, kde máte podezření na únik vzduchu. 2. Plné uzamčení: Zavřete okno a otočte kliku svisle dolů do plně zavřené polohy. Papír musí zůstat pevně sevřený. 3. Tahová zkouška: Uchopte vyčnívající okraj papíru a pokuste se jej plynulým tahem vytáhnout směrem do místnosti. 4. Vyhodnocení: Pokud papír drží pevně, klade znatelný odpor nebo se při tahu začne trhat, přítlak křídla je v daném místě dostatečný a těsnění funguje spolehlivě. Pokud papír vyklouzne hladce a bez jakéhokoliv odporu, těsnění v tomto úseku nedoléhá a kování vyžaduje mírnou korekci. Tři typy seřizovacích čepů: Jak poznat své kování a jakým směrem otočit
Pokud test papírem prokázal netěsnost a těsnění je čisté a pružné, otevřete okno a prohlédněte si kovovou lištu na boku křídla. Celoobvodové kování moderních oken používá tři základní konstrukční řešení uzavíracích čepů:
Oválné excentrické čepy (systém MACO): Čep má tvar stojatého oválu. V neutrální tovární poloze je ovál skloněn šikmo pod úhlem 45 stupňů. Pootočením do vodorovné polohy se přítlak křídla k rámu zvýší. Otočením do svislé polohy se přítlak naopak uvolní. K manipulaci slouží speciální stranový klíč nebo kleště s hladkými čelistmi. Kulaté čepy s drážkou a orientační ryskou (systémy ROTO a Siegenia): Čep má na čele vyraženou tečku nebo drážku pro plochý šroubovák. Otáčí se čtyřmilimetrovým imbusovým klíčem. Platí přímé pravidlo: pokud orientační tečka směřuje k interiéru (k pryžovému těsnění na křídle), přítlak se zvyšuje. Pokud směřuje ven do exteriéru, přítlak klesá. Bezpečnostní hříbkové čepy (uzávěry i.S.): Válečky s rozšířenou hlavou zapadající do bezpečnostních ocelových uzávěrů v rámu. Uprostřed mají šestihranný otvor pro imbusový klíč. Pootočením o čtvrt otáčky přiblížíte mimostřednou hranu k těsnění rámu.
Při seřizování postupujte s citem. Čepem nikdy neotáčejte o víc než 45 stupňů najednou. Po každé úpravě vyzkoušejte chod kliky. Klika musí jít otočit plynule jednou rukou. Pokud klade tuhý odpor a musíte na okno tlačit druhou rukou, přítlak je přetažený a musíte jej povolit. Běžné okno má navíc čtyři až osm čepů po celém obvodu. Úpravu provádějte souměrně na příslušné straně, aby se rám nezkroutil.
Soused na zahradě vůbec neseká trávu. Jakmile uschne, nekompromisní pokutu 25 000 Kč mu můžou dát přímo hasiči Tři kroky podzimní údržby, které pomohou víc než utahování šroubů
Místo experimentů s kováním věnujte před zimou dvacet minut komplexní údržbě, která zajistí tepelný komfort bez rizika poškození mechanismu:
1. Očištění a promazání pryžového těsnění: Na těsnění v rámu i na křídle usedá prach a mastnota, což způsobuje mikroskopické netěsnosti. Otřete těsnění hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě se saponátem a nechte uschnout. Poté na houbičku naneste silikonový olej nebo čistý lékárenský glycerin a těsnění přetřete. Pryž zůstane vláčná, v mrazech nepřimrzne k plastovému profilu a při otevření okna se nevytrhne. Nikdy nepoužívejte stolní oleje ani minerální vazelíny, které pryž leptají. Podobnou péči si zaslouží i tmelení a izolace spár v interiéru. 2. Kapka oleje do mazacích otvorů kování: Kovová táhla obíhající křídlo vyžadují jednou ročně promazat. Na obvodové liště vyhledejte vyražené značky se symbolem kapky oleje. Do každého otvoru a na kluzné plochy čepů kápněte jednu kapku oleje na šicí stroje nebo mazacího spreje bez obsahu kyselin. Poté několikrát otočte klikou, aby se mazivo rozprostřelo. 3. Vyčištění odtokových kanálků v rámu: Po otevření křídla uvidíte ve spodní části rámu vyfrézované podélné otvory. Tyto drážky odvádějí zkondenzovanou vodu ven na parapet. Pokud se zanesou prachem a špínou, voda neodtéká, hromadí se v profilu a při prvním mrazu může led plastový rám roztrhnout. Otvor pročistěte párátkem nebo štětečkem. Rosí-li se okna v chladném období, příčinou bývá vysoká vlhkost v interiéru a nedostatečné větrání, které pouhé dotažení kování nevyřeší. Proč dotažení oken nevyřeší rosení skel a plísně
Častým důvodem, proč lidé sahají po seřizování kování, je ranní rosení na spodním okraji skel v ložnici či kuchyni. Panuje mylná představa, že okno netěsní a dovnitř fouká chladný vzduch. Fyzikální realita je přesně opačná: moderní okna těsní tak dokonale, že vlhkost vznikající dýcháním, vařením nebo sušením prádla zůstává uzamčená uvnitř. Při poklesu noční teploty vodní pára zkondenzuje na nejchladnějším místě, což bývá hliníkový distanční rámeček skla.
Pokud v takovém případě ještě více utáhnete přítlak kování, problém nezmizí, ale zhorší se. Vzduchotěsně uzavřená místnost začne trpět přebytkem vlhkosti a v rozích ostění se brzy objeví černá plíseň. Řešením není utahování oken, ale správný režim větrání. V zimě neotvírejte okna na ventilaci, která pouze ochlazuje stěny kolem rámu. Větrejte třikrát denně nárazově dokořán po dobu čtyř až pěti minut, nejlépe křížovým průvanem. Vlhký vzduch se bleskově vymění za suchý venkovní, aniž by vychladly stěny, a suchý vzduch se následně vytopí s výrazně nižší spotřebou energie.
Před začátkem zimy proto nechte imbusový klíč v šuplíku, dokud neprovedete test papírem. Pokud okno neprofukuje a klika jde hladce, žádný zimní režim nenastavujte – ušetříte si peníze za předčasnou výměnu zničeného těsnění i drahé opravy kování. Nejlepší podzimní službu oknům prokážete očištěním těsnění, nanesením silikonového oleje a kapkou maziva do mechanických čepů.