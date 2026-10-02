Vrabec domácí vypadá jako obyčejný pták, ale jeho skutečná délka života v přírodě překvapí i zkušené ornitology

Ranní čilý zpěv za oknem skrývá tvrdou demografii: většina vrabců, které potkáváme, jsou ptáci, jejichž životy se prakticky obmění během několika sezón. Britská organizace BTO uvádí, že jedinci, kteří se dožijí hnízdění, obvykle žijí kolem tří let, avšak k hnízdění se dostane jen přibližně polovina vylíhnutých mláďat. Se statistikami přežití prvního roku 48,9 % a roční dospělou mortalitou okolo 43 % vychází realizovaná délka života od vyvedení z hnízda na zhruba 2,1 roku; méně než pětina volně žijících vrabců oslaví třetí narozeniny.
Proč první rok rozhoduje o osudu vrabce
Představa hnízda pod okapem na jaře: pět holých mláďat po třech gramech, rodiče létají pro hmyz (housenky, mšice, pavouky) a každý let stojí energii. Terénní studie ve střední Evropě ukazují, že ve městech jsou tyto lety 1,9× až 2,7× delší než na venkově, protože zdroje bezobratlých jsou v zástavbě rozptýlené. Mláďata s nedostatkem potravy opouštějí hnízdo v horší kondici a nastupuje kaskáda rizik: dravci, silniční provoz, nemoci a první zima.
Parazitární trichomonóza přenášená kontaminovaným krmivem a vodou může mladé jedince zahubit tím, že léze v hrdle znemožní polykání. Kočky loví intenzivně na jaře a v létě, kdy se kolem hnízd pohybují nezkušení ptáci, a krahujec přidává tlak ze vzduchu, i když BTO naznačuje, že dravci sami o sobě nevysvětlují plošný úbytek vrabců. Výsledek těchto faktorů: ze sta vylíhnutých mláďat se do konce prvního roku dožije přibližně padesát a do třetího roku zůstane necelých dvacet.
Devatenáct let a devět měsíců: biologický strop, kterého téměř nikdo nedosáhne
Evropská kroužkovací databáze EURING eviduje rekordního vrabce, který byl znovu zjištěn ve věku 19 let a 9 měsíců; britský rekord činí 12 let a 12 dní. Obě hodnoty pocházejí z vědeckého kroužkování: odchycení, označení hliníkovým kroužkem, základní biometrie a následné doplňování životní historie při opětovném zjištění nebo nálezu uhynulého jedince. V Česku kroužkování koordinuje Kroužkovací stanice Národního muzea, jejíž databáze přesahuje pět milionů záznamů.
Porovnání s jinými zahradními pěvci ukazuje, že vrabec má mimořádně široké rozpětí mezi průměrem a rekordním stropem (pro srovnání: sýkora koňadra má maximum kolem 10 let a 5 měsíců, kos černý běžně tři roky s rekordy přes 15 let). Tato demografická variabilita je jednou z charakteristik druhu.
Co rozhoduje o přežití: zahrady versus betonová džungle
Klíčové zjištění výzkumů zní: samotné město vrabce nezabíjí, zabíjí ho konkrétní podoba zástavby. Rezidenční čtvrti s rodinnými domy, keři, živými ploty a drobnými hospodářskými zázemími poskytují úkryty i dostatek hmyzu pro odchov mláďat. Naopak silně zpevněná místa — parkoviště, prosklené kanceláře, ulice bez stromů — zhoršují dostupnost potravy a nutí rodiče létat dál.
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Česká disertační práce Jana Havlíčka dokumentuje, že vrabec zůstává početný hlavně tam, kde přetrvávají budovy se štěrbinami, ruderální plochy a dřeviny; naopak ornou půdu považuje za slabé stanoviště. Podle výsledků Jednotného programu sčítání ptáků ČSO vykazuje český trend pro rok 2024 mírný pokles; na evropské úrovni klesla populace mezi lety 1980 a 2017 přibližně o 63 %. Z „obyčejného ptáka“ se tak stal citlivý indikátor kvality osídlené krajiny.
Jak vrabcům na zahradě i na balkóně prodloužit život
Praktická pomoc začíná drobnými opatřeními: mělká miska s vodou umístěná výše, aby měl pták přehled před kočkou; keře a živé ploty slouží zároveň jako kryt i zdroj potravy; omezení chemie na zahradě zvyšuje nabídku hmyzu, na němž závisí přežití mláďat.
Zimní přikrmování pomáhá, ale vyžaduje přísnou hygienu. Při výskytu nemocných nebo uhynulých ptáků u krmítka se doporučuje krmení okamžitě přerušit a obnovit nejdříve po čtrnácti dnech; dezinfekce 10% roztokem bělidla a důkladné vysušení krmítka patří mezi základní preventivní kroky. Doporučuje se také od května do října omezit podávání semen a arašídů, protože plochá krmná místa a kontaminované zbytky pod nimi šíří nákazu snáze.
A co kočky: největší dopad mají za svítání a za soumraku, kdy jsou ptáci aktivní. Zkrácení volného pohybu v těchto hodinách pomáhá; ideální je kontrolovaný výběh. Barevné návleky na obojek a zvonky sice také snižují počet ulovených ptáků, avšak plnou ochranu neposkytují.
Příště, až uslyšíte ráno čilé čiřikání, mějte na paměti, že většina těch hlasů patří ptákům mladším než dva roky, a že i drobná změna ve vaší zahradě může rozhodnout, jestli se dočkají dalšího jara.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková